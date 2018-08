Blodet løb ud af næsen på ham i samaritternes telt: »Det må du fandme undskylde far«

»Må vi ikke godt få en autograf«, spørger en pige med langt lyst hår og kigger håbefuldt over på samaritterne.

»Hvor skal den være henne«, griner Jesper Villadsen, mens pigen og hendes veninder jubler.

De unge piger får et rødt kryds for Røde Kors på underarmen. Der er ikke plads andre steder på kroppen, hvor der er skrevet 'putte', 'pik' og telefonnumre.

Gymnasieeleverne flokkes om Jesper Villadsen, som er samarit fra Røde Kors. De står i kø for at give high-fives og krammere.

Foto: Martin Lehmann

Ikke langt derfra går en pige forbi på krykker. Hun har brækket foden. Hun humper forbi en ung fyr, som er ved at bunde en Tuborg. Han har et kondom på hovedet.

8.000 gymnasieelever deltog fredag aften i den omstridte 'puttefest' i Dyrehaven nord for København. Gymnasiefesten er en fejring af skolestarten og en indvielse af de nye 1.g'ere - også kaldet 'putter'.

Den årligt tilbagevendende drukbegivenhed fik i 2016 stor opmærksomhed fra medierne. Til festen i Dyrehaven for to år siden var 10.000 mødt op, og mange unge måtte på hospitalet med alkoholforgiftning.

Sidste år blev gymnasieeleverne mødt af et oprustet beredskab, og i år er ingen undtagelse. Politiet, samaritterne og natteravnene er mødt talstærkt op.

»Min næse er ved at dø«

»Jeg har fået sprøjtet noget i ansigtet«, råber en dreng, mens han kommer løbende mod Jesper Villadsen.

Han har ildrøde øjne.

»Jeg tror nu, at du er blevet sprøjtet med peberspray«, siger Jesper Villadsen.

Casper hedder den unge gymnasieelev. Han er 18 år og er lige begyndt i 2.g på Ørestad Gymnasium. På vej tilbage til samaritteltet, hvor Jesper Villadsen skal behandle ham, forklarer Casper, hvor det gør mest ondt henne.

»Min næse er ved at dø«, siger veninden Emma på 18 år, som også er blevet ramt.

Foto: Martin Lehmann

Casper, som stadig sipper til sin Carlsberg Classic, bliver placeret i en blå plastikstol i det grønne græs udenfor samaritteltet. Han bliver behandlet af Jesper Villadsen, som hælder saltvand i øjet på ham for at skylle pebersprayen ud. De blå engangshandsker kommer på.

Caspers skrigblå trøje står i kontrast til hans røde øjne og næse, som han slet ikke kan holde fingrene fra.

»Du bliver ikke taget ind i teltet, fordi det kan skade de andre patienter og behandlere, fordi der damper peberspray fra dig, og vi skal trods alt kunne behandle skadesramte hele aftenen«, siger Jesper Villadsen beroligende.

Caspers to klassekammerater fra Ørestad Gymnasium står ved siden af ham.

»Hold kæft, hvor er det nederen, at der er en idiot, der skal ødelægge det for os andre«, siger Carl på 17 år, som også er blevet ramt af pebersprayen.

De fortæller samaritterne, at deres trøjer og tøj er gennemblødte, fordi de har hældt vand ud over hinanden for at få det til at stoppe med at gøre ondt.

På trøjerne er der skrevet med tusch 'Free to use' med en pil ned mod underlivet, 'Ledig' og 'Kiss me, please vil du ikke nok?'. De griner af de skrevne ord, på trods af at de alle tre har ondt i ansigtet.

Foto: Martin Lehmann

Normalt tilkalder samaritterne ikke politiet, men når der som i dette tilfælde er tale om en reel lovovertrædelse, ser de sig nødsaget til det - også for de unge forurettedes skyld.

To betjente dukker hurtigt op og får de unges forklaring.

»Jeg støder ind i ham og siger undskyld, og så bliver jeg sprøjtet i ansigtet«, fortæller Casper til betjentene, som skriver hændelsen ned på en hvid notesblok.

Den forsvundne pige

Selv om klokken kun er 19.30 er mange af gymnasieeleverne allerede fulde. Flere kommer ind med deres venner under armen, som har fået lidt for meget at drikke, mens nogle tilmed bliver kørt ind på båre.

Foto: Martin Lehmann

Foto: Martin Lehmann

»Vores veninde bliver ved med at besvime«, siger en dreng i skakternede sko og en sort og lilla E.T. t-shirt. Han står uroligt i indgangen til samaritterne.

Jesper Villadsen finder en makker og pakker den blå båre på hjul med samaritternes røde tasker, inden de drager ud i Dyrehavens ubarmhjertige bakker. Der er flere forhindringer end den bløde og våde skovbund, som hjulene på båren gang på gang sidder fast i. Det er også svært at komme rundt om de fulde unge, som er tæt pakket sammen og ikke ænser samaritterne.

Foto: Martin Lehmann

De tre unge drenge, som viser vej igennem mængden af fulde gymnasieelever, stopper op for enden af en bakke.

»Det er heroppe«, råber den ene, mens de andre kigger forvildet rundt.

»Hun er blevet væk«, får den anden pinligt overleveret til samaritterne, som står klar til at behandle den påstået besvimede pige.

Mens samaritterne og de tre drenge leder i nærområdet i flok, kommer der flere og flere nysgerrige tilskuere til.

Foto: Martin Lehmann

En dreng hopper op på båren.

»Ey, se mig drenge«, råber han hoverende, mens hans 'puttesut' hænger og dingler om halsen på ham. Han får tilkendegivende tilråb af vennerne. Sejren over at ligge på båren varer ikke længe.

»Kan I så komme ned derfra«, råber en af samaritterne.

Frem fra skovens mørke kommer drengen i de skakternede sko ud med et sørgmodigt ansigtsudtryk.

»Vi er kede af, at vi ikke kan finde hende. Hun er forsvundet«, siger han, idet han tager en rød pakke Prince op af lommen.

Kaos og kærlighed

På vej tilbage med den tomme båre er humøret stadig højt hos Jesper Villadsen og hans kollega.

Det er forbudt at medbringe musik til den store fest i Dyrehaven, men lyden af sang er ikke til at undgå. Båren triller forbi en kæmpe forsamling af glade drenge, der i kor synger:

»Nu skal vi fyre den af lå lå lå lå lå, nu skal den fandeme ha’ lå lå lå lå lå«.

De hopper, danser og skåler i takt til deres egne toner. Tre piger med optegnede monobryn fniser ved siden af, mens de bunder det sidste af deres Tuborg dåseøl.

Foto: Martin Lehmann

Jesper Villadsen får øje på tre drenge, som står og puffer lidt til hinanden i sjov. Med det samme får han råbt:

»Drenge se lige den her«, mens han former en cirkel med sin pege- og tommelfinger og placerer den på sit knæ.

Legen bliver i de unge kredse kaldet the circle game. I legen gælder det om at forme en cirkel med sin pege- og tommelfinger, og hvis man kan få sine venner til at kigge på den, må man give dem en venskabelig lammer.

Hujen og klapsalver lyder omkring Jesper Villadsen.

»Du er en legende«, råber én af de tre drenge, som han henvendte sig til.

Smilet breder sig på samaritternes læber.

Hovedtraume i skovbunden

Der går ikke lang tid, før Jesper Villadsen og en kollega bliver kaldt ud til endnu en tilskadekommen. Det er natteravnene, der annoncerer det. Frem med båren igen.

»Det værste er næsten, at min frisure ikke holder«, siger Jesper Villadsen med et spøgefuldt smil, inden han sætter kursen mod de fulde unge.

På turen igennem bakkerne står gymnasieeleverne og bunder den ene øl efter den anden i de farvede ølbonger. Der er røde, gule, pink og grønne ølbonger – alle regnbuens farver er repræsenteret.

»Ja hu, kampdruk«, råber en 1.g’er, som har fået skrevet ’pik’ i panden, inden hans mokai flyder igennem den blå tragt og ned i svælget på ham. Mokai’en får ikke lang levetid i maven på 1.g’eren før den sammen med en håndfuld mavesyre ender iblandt grene og mos i skovbunden.

»Hellere bræk’ sig, end at træk’ sig«, bliver der jublet af vennerne.

Foto: Martin Lehmann

Foto: Martin Lehmann

Den tilskadekomne sidder med hovedet i hænderne på det våde græs, mens samaritterne undersøger skaden. Den lyshårede dreng er snublet ned ad de våde bakker og har slået foden. Han får en ispose og støttebind på af Jesper Villadsens kollega.

Normalt ville de køre ham tilbage til samaritternes telt, men det er han ikke interesseret i. Han vil feste videre med vennerne.

Foto: Martin Lehmann

Samaritterne er hurtigt videre. Tredive meter fra patienten med skadet fod ligger en ung pige med grå sweatshirt, grønne korte shorts og hvide kondisko. Med blokbogstaver er der skrevet 'PUTTE' på ydersiden af hendes venstre lår. Hun er blevet ramt i hovedet af en champagneflaske.

Jesper Villadsen kalder på assistance over walkie-talkien.

Kort tid efter kommer en anden samarit i skriggrøn t-shirt kørende på sin cykel, som han smider fra sig for at kunne komme hurtigt over til patienten.

»Gutter, der er en gratis cykel«, griner en af de forbipasserende og peger på medic-cyklen.

Tårerne triller ned af kinderne på 1.g’eren, som ligger i den våde skovbund og bliver behandlet. Jesper Villadsens kollega stabiliserer hendes hoved, mens natteravnene i de gule jakker får hende til at falde til ro. En af natteravnene stryger hendes kind og holder hende i hånden.

Den unge patient kigger fraværende op mod trækronerne, mens festen fortsætter omkring hende.

»Vi har brug for hjælp til at sikre skadestedet. Vi bliver nødt til at skabe sikkerhed. Min kollega ligger ubeskyttet og sårbar« Jesper Villadsen

Jesper og hans samaritkollegaer lukker også af for festen omkring dem, mens de behandler. De arbejder i en boble af kontrol, og så alligevel er der faktorer de ikke kan forudse.

Ud af det blå bliver der kastet to flasker mod samaritterne, og politiet bliver derfor tilkaldt.

»Vi har brug for hjælp til at sikre skadestedet. Vi bliver nødt til at skabe sikkerhed. Min kollega ligger ubeskyttet og sårbar«, lyder det fra Jesper Villadsen.

Det strømmer til med uniform- og civilklædte betjente, der alle stiller sig i en cirkel rundt om den skadesramte pige, der bliver tildækket af et varmetæppe.

»Nu bliver det spændende gutter«, siger en lyshåret dreng fra Rysensteen Gymnasium til sine venner. Han bunder sin grønne Sommersby æblecider, mens han spændt ser til.

Civilbetjentene har skudsikre veste under tøjet og øresnegle, der med ledninger fortsætter ned i tøjet på dem. De skiller sig ud blandt de purunge gymnasieelever, der alle har samlet sig om den sårede.

»Nu skrider I fandme! Nu gider jeg ikke at se på jer mere«, råber en vred civilbetjent til to nysgerrige drenge med blå pandebånd, der vil ind i cirklen for at se, hvad der sker.

Nu er der også blevet tilkaldt en ambulance. Der er kaos i forsamlingen. Der er nemlig blevet bælgmørkt, og ingen kan finde hinanden.

Fire civilbetjente står øverst på bakken og blinker med deres lommelygter, så ambulancen kan se, hvor de den skal køre hen.

Festen lukker og slukker

På vej tilbage til samaritteltet kommer en pige løbende forbi.

»Hvordan får jeg dækning på telefonen? Mine venner er væk, og jeg er helt alene«, hulker hun, mens hun står blandt 8.000 andre gymnasieelever.

Jesper Villadsen har fået pulsen ned og konverserer med sin kollega.

»Det er alfa omega, at vi kan sikre os selv. Vi kalder ikke på hverken ambulance eller politiet for sjov«, siger han.

Foto: Martin Lehmann Druk i Dyrehaven Med samaritterne og hovedsagligt samarit Jesper.

I natteravnenes telt ved siden af samaritternes sidder en pige i en festivalstol med en brækpose foran sig.

»Jeg skal ikke hjem. I ringer fandme ikke til mine forældre«, råber hun.

Ved siden af står en forælder, som skal hente sin søn i samaritternes telt.

»Det må du fandme undskylde, far«, siger sønnen, mens blodet løber ud af næsen på ham. Den er måske brækket får de at vide af samaritterne.

Glasflaskerne der smadres i skovbunden, og råbene spreder sig mere og mere. Gymnasieeleverne er på vej mod stationen igen.

Foto: Martin Lehmann Druk i Dyrehaven Med samaritterne og hovedsagligt samarit Jesper.

Der er stadig en del gymnasieelever at finde hos samaritterne og natteravnene ved siden af. Natteravnene deler gratis vand ud til en ung pige i hvid trøje og blå jeans, som står og svinger lidt fra side til side.

Pludselig falder hun bagover og ind på samaritternes side af den gule og sorte bolchestribede afmærkning.

Hun går ud som et lys. Hjælpen strømmer til.

»Hun har vejrtrækningsstop«, råber korpslægen, hvorefter fire samaritter i hast bærer hende ind i observationsteltet.

Efterfølgende kommer hun til bevidsthed igen, hvor hun bliver kørt på hospitalet af en ambulance.