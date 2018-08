Bestyrer af homobar: »Vi kan blive for accepteret. Vi skal også have lov at være lidt for os selv og i fred« Rekordmange deltog i årets march for seksuelle minoriteter, der måtte lukke for tilmeldinger. Bestyreren af homobaren Jailhouse har det svært med, at Copenhagen Pride er blevet kommerciel og en folkesag.

Det sidste, han gør inden afgang, er at trække T-shirten af og iføre sig sin uniform, der med trisser, kvaste og det store emblem på kasketten markerer, at Niels Lautrup Holm er chefen for de mere eller mindre frygtindgydende fangevogtere, der omgiver ham.

Og så er det ellers af sted til Frederiksbergs Rådhusplads, hvor årets optog, Copenhagen Pride, begynder lige om lidt.

Men hvorfor klæde sig ud? Hvorfor ikke bare fejre, at folk er, som de er, i al deres forskellighed?

»Vi klæder os heller ikke ud. Ikke mere end vi plejer. Det her er vores arbejdsuniform, som vi har på hver eneste dag«, siger Niels Lautrup Holm, der bestyrer homobaren Jailhouse i Københavns middelalderkvarter.

Da marchen for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transkønnede, queers, interseksuelle og aseksuelle begyndte, var det næsten kun barer som hans, der havde vogne med i optoget. I dag domineres optaget af kæmpestore lastvogne, sponseret af store virksomheder og organisationer. Optoget fra Jailhouse er derimod reduceret til et par mooncars, en håndfuld ansatte og nogle stamkunder, der iklædt stribede fangedragter går bagest.

180 grupper har en vogn med, og det forventes, at omkring 40.000 vil deltage i paraden, fortæller Thomas Rasmussen, kommunikationschef i Copenhagen Pride, til Ritzau.

»Vi får den længste og største parade, vi nogensinde har haft«, siger han. Sidste år deltog op mod 25.000 i optoget, og det blev estimeret, at flere end 300.000 tilskuere fulgte paraden.

Lukket for tilmeldinger

I år måtte Copenhagen Pride ligefrem lukke for tilmeldinger til paraden, da der ellers ikke ville være plads til alle i startområdet på Frederiksberg. »Det er første gang, at det er sket. Men det er jo positivt«, siger Thomas Rasmussen.

Den brede accept rejser spørgsmålet, hvad priden skal gøre godt for, når praktisk taget alle væsentlige institutioner i det danske samfund støtter sagen.

En del af svaret viser sig, mens de mange grupper stimler sammen på Frederiksberg Rådhusplads og venter på at komme i gang. Der er et rend af folk, der under hujen og hvinen maser sig ind og ud mellem hinanden for at kramme og kindkysse. Ofte har de ikke set hinanden siden sidste år og vil næppe ses før til næste år.

»Priden er en anledning til at fejre Danmarks mangfoldighed«, siger borgmesteren på Frederiksberg, Jørgen Glenthøj, der officielt åbner paraden.

Men der er også grupper, der ikke føler sig helt så accepterede som de homoseksuelle. Transkønnede, for eksempel. Og forældre til transkønnede børn.

»Vi måtte lave vores egen forening, for vi følte ikke, at vi blev repræsenteret i det etablerede LGBT-miljø, der fokuserer på de voksne«, siger Mette Fjalland, mor til 14-årige Fie, der blev født i en drengekrop.

Foto: Andreas Haubjerg Sdiste år mødte omkring 300.000 frem for at se på og støtte Pride. I år kan tallet blive endnu større.

Pepo, en homoseksuel mand fra Mellemøsten, nyder åbenlyst at spankulere rundt på pladsen i en hvid brudekjole med meget store bryster. Han griner lykkeligt og krammer alle, der byder sig til.

Han har kun været i Danmark siden april.

»Hjemme blev jeg forfulgt af folk, der hader homoseksuelle. De prøvede flere gange at brænde mit hus ned. Adskillige gange er jeg blevet forfulgt i min bil af folk, der forsøgte at køre ind i mig for at fingere et uheld. Til sidste fik jeg nok og søgte sikkerhed i Danmark, hvor folk som jeg kan leve i sikkerhed«, fortæller han.

Jonna og Otto, henholdsvis 63 og 66 år gamle, slapper af siddende på pladsens fontæne, mens de venter på, at marchen skal komme i gang. Selv er de hetero med hinanden. For dem er priden en chance for at vise deres nevø, der elsker at optræde som Brunhilde i kvindetøj, at de støtter og respekterer ham, forklarer Jonna.