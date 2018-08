Baggrund: Derfor siger nogle muslimer nej til håndtryk Afvisninger af håndtryk mellem kønnene er et varmt emne i Europa. Højrefløjen bruger sagerne til at kritisere islam for diskrimination og kulturfornægtelse. Så enkelt er det ikke.

Skal man have lov til at blive statsborger i et land, hvis man ikke vil give hånd til en person af det modsatte køn?

Det mener Konservative og Dansk Folkeparti ikke, at man skal. De to partier har i dag sagt, at det skal være et ufravigeligt krav, at nye borgere er klar til et håndtryk med den borgmester, der står for ceremonien.

»Vi giver hånd i Danmark«, siger udlændinge- og indfødsretsordfører Naser Khader (K), mens udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) mener, at »man skal optræde respektfuldt« for at få statsborgerskab.

Og Socialdemokratiets indfødsretsordfører, Astrid Krag, bakker de to partier op med meldingen: »Når en kvindelig borgmester stikker hånden frem til ceremonien og ønsker tillykke med statsborgerskabet, er det helt naturligt, at den nye statsborger giver hånden retur«.

Men at tro, at man er »respektløs«, hvis man ikke giver hånd, er en misforståelse, hvis man spørger muslimerne selv - og lad os bare kalde en spade for en spade, for det handler om islam.

Før man fordømmer muslimers manglende lyst til håndtryk, er det vigtigt at kende baggrunden.

1. Det handler om blufærdighed

En af de mange populære diskussionssider om islam, talktoislam.org, forklarer i en artikel, at håndtryk er almindelige i islam, både med trosfæller og ikke-trosfæller.

»Men islam forbyder ikke-essentiel berøring og fysisk kontakt med personer af det modsatte køn, med undtagelse af visse nære familiemedlemmer, som et tegn på blufærdighed, ydmyghed og ærbarhed. Desuden er det et tegn på respekt mod den anden person ved at anerkende, at ingen har ret til at berøre dem bortset fra deres nærmeste«.

Den samme udlægning har den muslimske forfatter og islamdebattør Aminah Tønnsen tidligere givet i Kristeligt Dagblad:

»Når nogle muslimer ikke ønsker at give hånd til personer af modsat køn, har det intet at gøre med, at muslimske mænd opfatter kvinder som urene og mindreværdige – eller at muslimer opfatter ikke-muslimer som urene eller mindreværdige«.

2. Håndtryksforskrækkelse er ikke kun muslimsk

Det er ikke kun i islam, at et håndtryk på tværs af køn kan være grænseoverskridende.

I ortodoks jødedom er de helt utænkelige. Og i mange asiatiske lande er håndtrykket stadig ikke almindeligt, især ikke mellem personer af forskelligt køn; i stedet hilser man ved at bukke. Mange forretningsfolk er begyndt at bruge håndtryk over for vesterlændinge i erkendelse af, at det stiller dem bedre - men andre steder ville et forsøg på et håndtryk være respektløst.

I kristendommen har blufærdighedshensyn ofte dømt håndtryk helt ude. Så sent som i 2007 var det en sag i Viborg Stift, da nogle gejstlige mænd nægtede at give hånd til nye kvindelige præster. I december 2007 var Viborgs biskop, Karsten Nissen, nødt til at skride ind og sige, at tværkønslige håndtryk er en pligt.

3. Debatten findes også i islam

De fleste konservative muslimer henviser til, at profeten Muhammed ifølge flere overleveringer ikke ville trykke hånd med kvinder, med mindre de var hans nærmeste familie.

Men en af islams mest kendte konservative præster, Yussuf al-Qaradawi, er uenig. Han mener, at andre udlægninger af teksten tyder på, at Muhammed intet havde mod håndtryk med det modsatte køn. Forbuddet gælder ifølge ham derfor kun, hvis håndtrykket har klare seksuelle undertoner, for så er det omfattet af den generelle advarsel mod promiskuøsitet.

»Jeg har søgt (i teksterne, red.) efter et overbevisende tekstbevis, der støtter forbuddet, men jeg har ikke fundet det«, har han skrevet i en fatwa - muslimsk religiøs kendelse - på forummet islamonline.org.

4. Diskrimination går begge veje

Ofte bruges ordet »diskrimination« om det manglende håndtryk. Men i begge retninger.

I 2014 blev en HF-skole i Herning dømt i Ligestillingsnævnet til en bøde på 2.500 kroner, fordi en af skolens muslimske censorer på forhånd havde sagt, at han ikke ville give hånd til kvindelige eksaminander. Det blev en elev så vred over, at hun klagede - og vandt.