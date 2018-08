Nicolai Wammen: Dybt besynderlig udmelding fra Radikale Morten Østergaards krav om skriftlig garanti for en mere 'radikal' udlændinge- og integrationspolitik får S-toppen til at ryste. Ikke i bukserne, men på hovedet.

Op til Radikale Venstres sommergruppemøde i dag har Morten Østergaard meldt ud, at Socialdemokratiet skal tage afstand fra Dansk Folkeparti og nærme sig Radikales udlændinge- og integrationspolitik, hvis partiet skal støtte en socialdemokratisk regering.

Aftalen skal nedfældes på papir, ellers vil Østergaard »forhindre hende i at blive statsminister«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, her til morgen, men til Jyllands-Posten siger han:

»Det er dybt besynderligt, at Morten Østergaard – fordi vi er fundamentalt uenige om udlændingepolitik – vil forhindre, at der kommer en langt bedre kurs for Danmark på andre områder«.

Han fortsætter:

»Vi kommer på ingen måde til at føre en anden udlændingepolitik, end den vi står for i dag. Tror Østergaard virkelig, at han kan få en anden udlændingepolitik, hvis vi får en regering bestående af Lars Løkke Rasmussen og DF?«.

Det Radikale Venstres krav om, at Socialdemokratiet blandt andet skal afstå fra at lave modtagecentre for flygtninge udenfor EU, kommer blot to måneder efter, at Socialdemokratiet selv har brudt med en 25-årig kutyme om at danne regering sammen med Radikale Venstre.