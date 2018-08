Vildsvin i Himmerland meldt til politiet

Naturstyrelsen har meldt en formodet udsætning af 35 vildsvin til politiet, efter at de er set nær Gatten i Himmerland.

Det oplyser Naturstyrelsen tirsdag.

Siden midten af juli har lokale jægere flere gange observeret en større gruppe vildsvin gå nogenlunde samlet i et område, hvor der ellers ikke er vildsvin.

Og det har fået styrelsen til at tro, at vildsvinene er sat ud i naturen - og altså ikke er vilde, fortæller Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

»Den adfærd de pågældende vildsvin udviser, virker som om, de er vant til mennesker. De har ikke den naturlige flugtafstand, og deres adfærd i det hele taget virker menneskevant«.

»Derfor er det ikke vildsvin, der efter al sandsynlighed er født i naturen«, siger han.

I Danmark er det ulovligt at sætte vildsvin ud i naturen uden en tilladelse. Årsagen er, at man er bange for, at afrikansk svinepest rammer danske svin og dermed dansk eksport.

ritzau