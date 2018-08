Børn har 'naturunderskud': Forældre er bange for at slippe børnene løs i naturen Utryghed, iPad og tidspres er nogle af grundene til, at børn i dag kun bruger halvt så lang tid i naturen som deres bedsteforældres generation. Det går ud over børns trivsel, fysisk og psykisk, mener eksperter.

I dag er det kun 29 procent af børnene mellem 5-12 år, der kommer på græs dagligt. Spørger man deres bedsteforældre var 55 procent ude og lege i naturen hver dag.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, siger:

Barnemad: Tre tips til at komme ud i naturen Hvis barnet er i daginstitution, så bør de komme ud hver dag, bare i den lokal natur. Forældre kan have som målsætning at få børn ud i naturen en time hver dag. Intet ambitiøs, bare et grønt område eller park i nærheden. Brug weekenden – kom ud på en gåtur eller cykeltur. Hvor I sætter jer et sted og lader børn udforske omgivelser. Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Vis mere

»Det er simpelthen en rigtig uheldig udvikling. For det første fordi, det betyder meget for børns udvikling, motorisk og psykisk. For det andet er de fremtidens naturforvaltere, der ikke får den kærlighed til naturen, der grundlægges, når man leger, klatrer, fisker i et vandhul, finder en orm eller kigger på en snegls langsomme vandring«.

»Det skyldes blandt andet, at forældrene har rigtigt travlt. De arbejder meget, begge to«, siger Maria Reumert Gjerding om undersøgelsen, hvor 43 procent siger, at manglende tid er en vigtig grund til, at de ikke kommer på skovture.

»Desuden er forældrene blevet tilbageholdende med at sende dem alene ud i naturen. Nu sætter man dem bare med iPad – det peger 76 procent af forældrene på som et problem«, siger Maria Reumert Gjerding.

Bedst uden voksne

Præsidenten fra Naturfredningsforeningen peger på, at det ikke behøver være kæmpe vidder og dybe skove. Små parker, haver, naturområder, det handler om at komme ud. Noget man kan lege med, mens man bruger fantasi.

»Det vigtigste er, at det sker tit. Hvis man ikke har hverdagsoplevelser, så bliver der ikke skabt fortrolighed. Så lærer man aldrig at klatre i et træ. Og så er det vigtigt, at det ikke er en særligt event – det skal være leg – ikke voksenstyret«, siger Maria Reumert Gjerding.

Undersøgelsen viser ellers, at de fleste moderne forældre holder skarpt øje med børnene. Kun 16 procent af børnene får lov at lege uden opsyn flere gange om ugen. Det fik 60 procent af bedsteforældrene lov til, da de var børn.

Maria Reumert Gjerding mener også, at mindre børn burde komme ud hver dag med deres daginstitution, men hun er også klar over, at de har fået læreplaner, som de er pålagt – og de har også fået iPads.

»Børnene ville have godt af flere timer hver eneste dag, og de brokker sig ikke over vejret. Derfor vil vi godt arbejde sammen med pædagoger om at få det til at ske«.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder også på et nyt projekt '99 arter du skal se, før du bliver voksen' for de 10-14 årige, der først skal finde dyrene på Youtube.

»Og for familier vil vi lave naturfamiliegrupper, hvor de, der bor i nærheden af hinanden, bliver sat sammen, så man har nogen at følges med, så det bliver tryggere og sjovere«, siger Maria Reumert Gjerding.

Også på 'Center for Børn og Natur', oprettet sidste år på tværs af Danmarks store universiteter, taler man om, at danske børn har et 'naturunderskud'.

Og det er ikke kun synd for naturen, men også for det enkelte barns evne til at udvikle sig og til at lære.

Et mentalt brusebad

Jens Troelsen, professor fra Syddansk Universitet og partner i 'Center for Børn og Natur', hæfter sig også ved, at mens børn tilbringer alt så megen tid i naturen, så bruger de dobbelt så megen tid foran skærmene.

»Er man udenfor og under åben himmel, bevæger man sig mere. Det motoriske bliver styrket, det ved vi, for det var jo også derfor, man lavede skolereformen for at få mere fysisk aktivitet«, siger Jens Troelsen.