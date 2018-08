Trods overskud: Skat har ikke styr på regnskabet

Egentlig burde det ikke kunne blive værre.

Ikke nok med, at Skat har fået hård kritik for manglende kontrol med udbytteskat, som har kostet danske skatteydere mindst 12,7 milliarder kroner.

Skattemyndigheden er også gentagne gange blevet angrebet for rod i regnskabet og for manglende inddrivelse af gæld.

For slet ikke at tale om sammenbruddet i Skats digitale inddrivelsessystem EFI, som var medvirkende til, at danskernes og virksomhedernes gæld til det offentlige eksploderede.

De store problemer førte til, at Skat blev nedlagt 1. juli i år og omdannet til syv styrelser med hver sin kerneopgave. En af dem er Skattestyrelsen, som skal sikre, at borgere og virksomheder betaler de korrekte skatter og afgifter – og styrelsen fremlagde i sidste uge Skats regnskab for 2017.

Regnskabet viste sig at være så usikkert, at Rigsrevisionen onsdag fremlagde en rapport, som tager et usædvanligt forbehold for Skats regnskab i det samlede statsregnskab.

Det betyder, at Rigsrevisionen ikke kan garantere, at Skats regnskab er rigtigt. Det er alvorligt, fordi over halvdelen af statens indtægter kommer fra Skat. Det andet store problem er, at inddrivelsen af gæld stadig ikke fungerer tilfredsstillende.

Efter at have læst rapporten påtalte Statsrevisorerne derefter i en officiel erklæring, at »Skat ikke har forvaltet inddrivelsen af de offentlige restancer på en økonomisk hensigtsmæssig måde«.

Statsrevisorerne fremførte, at ifølge Skats regnemodel er den samlede gæld til det offentlige på 108,6 milliarder kroner – men det vil formentlig kun lykkes at hente ca. 24,7 milliarder kroner af gælden.

Vil styrke forvaltningen

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ville ikke interviewes efter rapporten, men han udsendte en pressemeddelelse.

»Jeg skal være den første til at sætte en tyk streg under, at der skal være styr på regnskabsteknikken i skatteforvaltningen, og derfor tager jeg naturligvis den kritik, der her fremsættes, til efterretning. Det er dog ikke nogen ny kritik og handler grundlæggende om regnskabs- og afstemningsteknik – og er altså ikke udtryk for tab af indtægter eller svindel«, fremførte ministeren i pressemeddelelsen.

Karsten Lauritzen lancerede også tre nye initiativer, der skal styrke regnskabsaflæggelsen. Der oprettes en ny særskilt enhed i Skatteministeriets departement, der overtager den opgave at få skabt overblik og klarhed over hele koncernens regnskabsaflæggelse. For det andet opprioriteres regnskabsarbejdet, så der hurtigst muligt kan fremlægges et fuldt og dækkende regnskab for den nye skatteforvaltning. Derudover lægges der op til et styrket samarbejde med Rigsrevisionen om regnskabsaflæggelsen.

Det er med til at underminere vores tiltro til Skat og dermed vores vilje til at betale korrekt skat Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg Universitet

Formanden for Statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), sagde efter revisorernes møde, at det var en ekstraordinær situation, der havde været under opsejling i flere år.

»Vi er enige med Rigsrevisionen i, at vi må tage forbehold for regnskabet. Denne gang er det bare et endnu større forbehold end tidligere«, sagde Peder Larsen til Ritzau.

Han tilføjede, at han regner med, at der vil ske forbedringer i de kommende måneder, inden det endelige statsregnskab skal færdiggøres i februar næste år. Peder Larsen forventer dog, at der vil gå flere år, inden problemerne er løst.