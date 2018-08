In English, please: Danskerne må vænne sig til engelsk i lufthavnen - ellers ender vi som frilandsmuseum Hvorfor skal jeg tale engelsk for at kunne købe en kop kaffe i lufthavnen, spurgte en læserbrevsskribent og udløste stor debat. En sociolog ser det som et skingert kampråb for en danskhed, der snart kun findes som symboler. Mens lufthavnen siger, at de gør alt for at flage med danske værdier.

At kunne fremmedsprog er rigtig godt i vores tid og verden, og selvfølgelig giver det rigtig god mening at kunne lidt af det hele i f.eks. en lufthavn.

Men jeg forlanger næsten, at der i første omgang bliver talt dansk til mig, hvad enten jeg skal have en kop kaffe, en særlig kuffert, eller hvis jeg af ren nysgerrighed kigger på noget danskproduceret design, lige indtil jeg sidder i flyet!

Sådan skrev forfatter og lærer Lars Flemming Mogensen i et debatindlæg i Politiken, som blev læst, delt og kommenteret.

Længsel efter danskhed

Debatten har delt sig i to. De, der synes, at engelsk breder sig som grammatisk skimmelsvamp, og de, der beder skribenten tænke over, at man kan være dansk uden at droppe fordelene ved en globaliseret verden.

»Det er et issue med den her danskhed. Jo mere globaliserede vi bliver, jo mere snak om euro, jo mere indvandrerdebat, jo mere skinger bliver debatten«, siger Eva Steensig, sociolog i firmaet LHBS, der har speciale i forbrugeradfærd.

»Når man føler, man er ved at miste noget, så bliver længslen næsten krampagtig. Det danske sprog, kronen og det danske kongehus, det er nogle af vores sidste nationale symboler, og så bliver der trykket på bremsen. Vi vil stoppe udviklingen. Og nogle er meget vrede over at få engelsk over i det danske sprog«, siger Eva Steensig, der personligt ikke ser nogen vej uden om globaliseringen.

»Jeg arbejder med flere firmaer, der har engelsk som arbejdssprog, og her er lufthavnen jo også en international forretning. Alternativet er at gøre som Frankrig og Italien, der siger nej og trækker sig tilbage. Men så bliver man et frilandsmuseum«.

Welcome to CPH

Fra CPH - det engelskinspirerede navn for København Lufthavn - er man ikke i tvivl om, at hele flyindustrien er international og gennemsyret af engelsk, som man for hundrede år siden snuppede fra søfarten. Boardingpass. Cockpit. Gate.

Desuden udgør de danske rejsende i Københavns lufthavn en minoritet på kun 35 procent ud af de 30 millioner passagerer årligt.

»Vi gør alt for at uddanne vores personale til at give den bedste service. Og i sikkerhedskontrollen skal alle kunne dansk udover engelsk. Ligesom alle skilte også er på dansk«, fortæller Kasper Hyllested, pressechef i CPH, der understreger, at lufthavnen bestemt er dansk og ligger i København, og det skal passagererne fornemme.

»Vi er den første del af Danmark, turisterne møder. De bemærker trægulvene, den lyse arkitektur, det nordiske præg. Og vi har sikret os, at der er 'lokale helte' blandt butikkerne som Lego, Royal Copenhagen, Joe and the juice, M.A.S.H., Cock's and cows og Aamanns og Gorms Pizza. Og så har vi lige fået en Mikkeller ølbar, der peger fint på den madkultur, mange kommer for at opleve«.

Det siger Kasper Hyllested, mens han bemærker det sjove i, hvor mange af navnene på danske kulinariske specialiteter, der er engelske.

Kunden har altid ret

En anden spekulation fra folk, der har kommenteret læserbrevet fra læreren, er, at de ansatte i lufthavnen ikke kan tale dansk, fordi de udgør en lavtlønnet gruppe af udlændinge, der er nødt til at tage, hvad de kan få.

Den teori kan Mette Høgh, formand for HK-handel, der organiserer personalet i lufthavnens butikker, ikke bekræfte.

For det første tror hun ikke, at det er en hindring i lufthavnen, at de ikke taler dansk, tværtimod tænker de det som et sted, hvor man kan bruge engelsk som internationalt sprog.