»In English, please«: Lærer og forfatter fik nok i lufthavnen, da han ikke kunne bestille kaffen på dansk

Sidst jeg var i lufthavnen, bestilte jeg en kop almindelig kaffe på dansk til at starte med og af vane.

Medarbejderen afbryder mig venligt og siger: »In English, please«.

Jeg var fristet til at spørge om, hvorfor i alverden jeg skulle det, og jeg havde allermest lyst til at svare igen med et ’no, in Danish!’, men jeg undlod, da køen var lang og tiden knap.

Så jeg slog alligevel over i engelsk og bestilte og fik en ganske almindelig kop sort kaffe.

Selv kan jeg bestille en kop kaffe på 5 sprog, og det er vel efterhånden også nødvendigt at kunne, for jeg bemærkede også, at diverse beholdere var beklædt med de engelske betegnelser.

Jeg giver mig ikke, så længe jeg er i Danmark og endnu ikke hoppet på flyet

Så langt er der nu heller ikke fra ’sugar’ til ’sukker’.

»Is there something I can help you with«, spurgte en venlig ung dame mig, og jeg svarede pænt nej tak på dansk, hvilket fik hende til at skynde sig væk uden en lyd.

Jeg tvivlede med det samme på hendes elementære danskkundskaber.

Min lille familie og jeg skulle så have en særlig kuffert med til klapvognen. Manden kunne dansk, men da vi fik den udleveret ved skranken, kunne det ikke undgås, at jeg igen lagde mærke til, at alle kasserne med diverse tilbehør, var påklistret etiketter med tingenes engelske navn.

Faktum er, at lufthavnen har omdannet sig selv til alt andet end en dansk arbejdsplads.

At kunne fremmedsprog er rigtig godt i vores tid og verden, og selvfølgelig giver det rigtig god mening at kunne lidt af det hele i f.eks. en lufthavn.

Men jeg forlanger næsten, at der i første omgang bliver talt dansk til mig, hvad enten jeg skal have en kop kaffe, en særlig kuffert, eller hvis jeg af ren nysgerrighed kigger på noget danskproduceret design, lige indtil jeg sidder i flyet!

At man taler dansk i en dansk lufthavn, bør være reglen frem for undtagelsen.

Jeg synes, at alle virksomheder, som har del i lufthavnens virke og ansigt udadtil, bør kræve dansktalende personale; om der ligefrem skal komme et lovkrav fra politikerne, ved jeg ikke, men jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, at jeg f.eks. ikke kan købe en kaffe, når jeg rent geografisk fortsat er i Danmark.

Jeg har været i flere lufthavne i Europa, hvor det altid er det primære sprog, der bliver snakket til en, indtil de finder ud af, at man ikke er lokal eller mestrer det lokale sprog, hvorefter de af høflighed slår over i engelsk.

I Københavns Lufthavn tyder det på, at virkeligheden (desværre) er den stik modsatte.

Uanset hvad jeg kigger på, eller hvem jeg snakker med derinde, vil min opfordring altid lyde: In Danish, please!