Politiet ændrede regler for sletning af lydfiler under tibetsag

Midt under Tibetsagen ændrede politiet praksis.

Det skete blot en måned efter, at politiet i 2015 var blevet tvunget til at fremlægge flere år gamle lydfiler, der trak tæppet væk under myndighedernes hidtidige forklaringer.

Nu skulle alle lydoptagelser af politiets radiokommunikation automatisk slettes efter seks måneder. Sådan lød beskeden fra Rigspolitiet til Københavns Politi.

Det kan radioprogrammet P1 Orientering fortælle torsdag.

Indtil da havde myndighederne i næsten tre år benægtet, at menige betjente havde fået ordre om at skærme det kinesiske statsbesøg i 2012 fra demonstranter.

At det ikke var sandt kom først frem, da Østre Landsret i slutningen af april 2015 pålagde politiet at udlevere lydfiler med politiets radiokommunikation.

»Tag flaget fra dem, kom«, lød ordren blandt andet på den nu velkendte optagelse, og herefter begyndte Tibetsagen for alvor at rulle.

»Det er jo sådan set den optagelse, der er afgørende for, at hele sagen bliver rejst«, siger Claus Bonnez, der var advokat for Tibet-demonstranterne.

Lydfiler afgørende for sagen

Efter lydoptagelsen kom frem i lyset besluttede daværende justitsminister Søren Pind (V) at nedsætte en undersøgelseskommission til at kulegrave sagen.

Havde Rigspolitiets nye slettekrav været gældende dengang, 'så havde der ikke været nedsat nogen Tibetkommission', siger Tibet-demonstranternes advokat.

På det tidspunkt fandtes de næsten tre år gamle lydfiler stadig, fordi Københavns Politi indtil da skulle gemme betjentenes samtaler med kommandocentralen i mindst tre år og i praksis gemte dem i længere tid.

Men kort efter befalede Rigspolitiet altså i juni 2015, at lydoptagelser fremover skulle slettes automatisk efter seks måneder. Det fremgår af dokumenter, som P1 Orientering har fået aktindsigt i.

Det skyldes overordnet tre ting ifølge Rigspolitiet: standardisering, dokumentationsbehov og beskyttelse af persondata.

»Der vurderede vi på det tidspunkt, at seks måneder var tilstrækkeligt.

»Det er klart, at efter seks måneder er der ikke adgang til lydfilerne, og så kan du ikke bruge det som dokumentation«, siger Rigspolitiets koncernstyringsdirektør, Thomas Østrup Møller.

ritzau