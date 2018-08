Nyt regeringsudspil: Om lidt kommer der flere pædagoger Regeringen vil sikre flere pædagoger til de udsatte småbørn. I Nova i Greve har de allerede fået støtte til tre ekstra pædagoger.

Stilheden har lagt sig indenfor i daginstitutionen Nova i Greve. På en af stuerne står en pædagog og triller en barnevogn i rytmiske bevægelser frem og tilbage.

Det er midt på dagen og tid til vuggestuebørnenes middagslur. Men når de vågner, er der gang i den igen. Og i forvejen har pædagogerne i Nova rigeligt at se til. Også mere end i mange andre institutioner.

Lone Boldt-Henriksen er distriktsleder for 11 daginstitutioner i Greve – heriblandt Nova. Hun fortæller, at en stor del af børnene i Nova kommer fra hjem, hvor der ikke er plus på ressourcekontoen.

»De børn er dårligere stillet. Det er forældre, der for en dels vedkommende har det svært. Det kan være, de kommer med traumer som flygtninge, det kan være, de har det svært socialt, de lever måske på kontanthjælp og har svært ved at få det til at løbe rundt«, siger hun.

Børnene i Nova afspejler den omkringliggende boligmasse, siger Lone Boldt-Henriksen. I andre institutioner, der ligger i områder med ejerboliger, ser man forældre med et helt andet overskud.

Når forældre ikke har det nødvendige overskud, risikerer det at sætte sine spor på barnet.

Når man arbejder i mindre grupper med én pædagog med 3-4 børn, så er der meget mere kontakt, og børnene lærer meget mere Lone Boldt-Henriksen, distriktsleder

Det kan komme til udtryk ved, at barnet ender i konflikter på legepladsen med de andre børn, er meget voksensøgende eller ikke udvikler sociale kompetencer som eksempelvis at kunne vente på tur.

Og det kræver en større indsats og dermed flere ressourcer.

Pædagogerne i Nova bruger også flere kræfter end andre af institutionerne i distriktet på at hjælpe og vejlede forældre, der har det svært.

Det er vigtigt at sætte ind omkring hele familien, fordi det skaber ro – også for barnet. »Det er tit sådan, at når forældrene har det dårligt, så har børnene det også dårligt, fordi de er et spejl af deres forældre«, siger hun.

Flere penge til udsatte børn

Regeringen vil over de næste år afsætte 760 millioner kroner i finansloven til at ansætte flere pædagoger i daginstitutioner, hvor der er en stor andel af socialt udsatte børn.

Tidligere på året var der en pulje på 87 millioner kroner til samme formål, hvor 543 institutioner ansøgte om at få tildelt ekstra penge til flere hænder. Men kun 100 institutioner fik del i pengene.

For at afgøre, hvor stor en andel af udsatte børn der er i en institution, kigger man på, hvor mange af forældrene der modtager fripladstilskud.

I Børneinstitutionen Nova var det næsten halvdelen af børnene, der havde en friplads, og de fik bevilget knap 3,8 millioner kroner.

Derfor kan Nova nu ansætte to fuldtidspædagoger og en pædagog i en 30-timers stilling de næste tre år. »Det betyder, at der kan blive arbejdet mere i mindre grupper med børnene. Vores erfaringer og forskning siger, at når man arbejder i mindre grupper med én pædagog med 3-4 børn, så er der meget mere kontakt, og børnene lærer meget mere«.

Ifølge Lone Boldt-Henriksen er planen ikke, at de ekstra pædagoger blot skal bruges som ekstra hænder på stuerne. De ekstra ressourcer skal bruges på noget, som der ellers ikke havde været mulighed for i Nova.