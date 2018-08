Det nye Skat lægger hårdt ud: Sommerhusejere beskattes ud af deres huse Tilliden til ejendomsvurderingerne skulle genoprettes, lovede skatteministeren, der afsatte 2,6 mia. kr. til formålet. Alligevel fortsætter fejlene, nu i den nye Vurderingsstyrelse, der åbnede 1. juli.

Jes Iversen, der er buschauffør og fritidsmusiker, købte for fire år siden et lille sommerhus ved Borre Sø uden for Silkeborg, for at han og konen Stine og de to børn på seks og ni år kunne have et sted at tage hen og slappe af i den smukke natur.