Overblik: Så meget arbejder din kommune med ligestilling Der er stor forskel på, hvor meget fokus Danmarks 98 kommuner har på arbejdet med ligestilling på personaleområdet.

I dag bliver Ligestillingsredegørelsen, der gør status over ligestillingsarbejdet i kommuner, regioner og statslige institutioner, offentliggjort. Og redegørelsen er »skræmmende« at læse, hvis man spørger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

Redegørelsen viser blandt andet, at 31 procent af landets 98 kommuner i ringe grad eller slet ikke arbejder med at fremme ligestilling, når det kommer til at fremme ligestilling i forbindelse med personalerekruttering.

Nedenfor finder du en oversigt, der på baggrund af kommunernes egne svar rangerer kommunerne fra bedst til værst, alt efter hvor meget de arbejder med ligestilling, når der skal findes nyt personale.