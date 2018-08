S støtter DF’s krav til nye udlændingestramninger Socialdemokratiet er åbne over for stramninger af udlændingepolitikken, som DF vil forsøge at presse regeringen til ved de kommende finanslovs-forhandlinger. Det vækker på ny kritik af S i rød blok.

Dansk Folkeparti har allerede signaleret, at partiet i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger med regeringen vil genoptage kravet om et såkaldt paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Og nu melder Socialdemokratiet sig klar til at se positivt på DF’s ønsker.

»Jeg opfordrer til, at hvis regeringen og DF her i efteråret har tænkt sig at forhandle om, hvordan vi kan styrke hjemsendelsen af folk, når der er kommet fred i deres hjemland, så kan de lige så godt invitere Socialdemokratiet med og få et bredt flertal bag de ændringer, som er på vej«, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye, der kan »se os selv i langt det meste«.

Regeringen og DF var ved juletid sidste år tæt på at aftale en række stramninger, der skulle skifte fokus fra integration til hjemsendelse, men fordi DF og Liberal Alliance var rygende uenige om skattelettelser, blev paradigmeskiftet ikke til noget. DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl, forklarede så sent som på partiets sommergruppemøde for et par uger siden, at han finder det naturligt, at de forskellige elementer fra paradigmeskiftet igen »bringes ind i forbindelse med finanslovsforhandlingerne«.

Faktisk nåede parterne ved juletid at lave et ni sider langt aftaleudkast, som siden blev lækket. Politiken har set udkastet, der handler om den særlige flygtningegruppe fra primært Syrien, der ikke er individuelt forfulgte, og som derfor har en særlig midlertidig opholdstilladelse.

Mattias Tesfaye er positiv over for, at denne gruppe ikke længere skal mødes med et normalt integrationsprogram i Danmark, men have et særligt hjemrejseprogram.

»Vi synes egentlig, det er rigtigt at tænke den her gruppe som noget særskilt og som noget, hvor der primært skal være fokus på hjemrejse«, siger Tesfaye.

Siden den midlertidige opholdstilladelse blev indført i 2015, er der ifølge de seneste tal fra Udlændingestyrelsen blevet tildelt omkring 4.500 af dem.

Mattias Tesfaye er også klar til at justere på, hvilke kriterier der skal tælle med, når myndighederne skal vurdere, om den særlige flygtningegruppes tilknytning til Danmark er så stor, at vedkommende må blive eller skal sendes hjem. Af aftaleudkastet fremgår det blandt andet, at danskkundskaber ikke skal tillægges vægt, og at der ligeledes ikke skal lægges vægt på børns første fem år i Danmark, når det skal vurderes, hvor stor tilknytningen til Danmark er.

»Om grænsen lige skal gå ved fem år, ved jeg ikke, men det skal ikke være et argument i sig selv, at man har haft et barn i skole et par år, i forhold til om man skal sendes hjem«, siger Tesfaye.

Det fremgår også af notatet fra regeringen og DF, at man med paradigmeskiftet erkender, at man på flere af punkterne vil gå til kanten af, hvad internationale konventioner tillader. Der vil være en såkaldt procesrisiko for, at Danmark kan få en dom for at bryde menneskerettighederne. Om det siger Tesfaye, at hans parti går ind for at overholde konventionerne, men at man ikke afskrækkes af, at juristerne påpeger en risiko.

Til gengæld er han ikke meget for at droppe den særlige integrationsgrunduddannelse (IGU) for gruppen.

I forvejen er klimaet mellem S og resten af oppositionspartierne belastet, og fra både R og EL er der hård kritik af meldingen fra S. Udlændingeordfører Nikolaj Villumsen (EL) kalder meldingen et udtryk for »et ekstremt værdiskred«.

Hos R er udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen ikke overrasket over, at S bakker op om DF og regeringens nye planer: »Det er åbenbart en naturlig udvikling, at de synkroniserer politikken. Og nu også helt til det sidste. Jeg kan ikke se forskel på DF og S«.

Mens DF mener, at S-meldingen kan lægge et vist pres på regeringen, afviser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) at tage S med til forhandlingerne.