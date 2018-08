Ekspert, politiker og cyklist svarer: Hvordan beskyttes cyklister på landet mod at blive kørt ned?

Jeg ved godt, at man ikke kan lovgive sig ud af det her. Men måske kan reglen betyde, at folk får en opmærksomhed på problemet. Michael Reiler

Han har kørt i en række sydeuropæiske lande, hvor der netop er lovgivning, der forpligter bilister til at holde en sikkerhedsafstand til de cyklister, de overhaler.

»Generelt oplever vi en helt anden mentalitet i de lande. Kunne danskerne få den, ville rigtigt mange ting fungere bedre, og der ville blive dræbt færre. Om den anden mentalitet hænger sammen med reglerne, eller om det er udtryk for en anden kultur, ved jeg ikke«.

»Jeg ved godt, at man ikke kan lovgive sig ud af det her. Men måske kan reglen betyde, at folk får en opmærksomhed på problemet. Er der en regel om 1,5 meters afstand, vil de vide, at behovet eksisterer. Jeg er motionsrytter. Men jeg tænker også reglen som en beskyttelse af den 14-årige pige, der er på vej hjem fra badminton i landsbyen og bliver dræbt, fordi en bilist kommer fræsende«.

Trafiksikkerhedseksperten

Rådet for Sikker Trafiks dokumentationschef, Jesper Sølund, ser en anbefalelsesværdig løsning på problemerne for cyklister i landområderne:

»Vi kan glæde os over, at der i stigende omfang bliver lavet separate cykelstier. For der er selvfølgelig en risiko på landevejene med de høje hastigheder. Til cyklisterne er rådet, at når de skal cykle, skal de vælge strækninger med gode forhold for cyklister, for eksempel ved at have gode cykelstier. Vi har mange smalle cykelstier, kun afmærket med en smal hvid stribe. Det yder ikke ret meget beskyttelse. Bilisterne skal til gengæld vide, at hastigheden er en væsentlig faktor, og at den næste faktor er deres opmærksomhed«.

Han ser også gerne et større fokus på at få fremmet de nye tekniske sikkerhedssystemer med avancerede nødbremsesystemer, der kan opdage cyklister og bremse automatisk, hvis det er ved at gå galt.

Og så er der også det med synligheden: »Cyklisterne kan især gøre meget her og nu ved at bære gule og limegrønne pangfarver, der gør dem ekstremt synlige i dagslys. Vi kan se, at flere er opmærksomme på dem og bruger dem, for eksempel på cykelhjelmene«.