Ekspertgruppe slår fast: Skat har it-systemer fra 1960’erne - udskiftningen vil koste milliarder

En af vor tids største it-skandaler blev en realitet, da Skats digitale inddrivelsessystem, EFI, kollapsede i en sky af svigt og dårlig ledelse i efteråret 2015.

Men flere skandaler kan være på vej i et skattevæsen, hvor de ældste it-systemer kan dateres helt tilbage til 1960’erne.

I samarbejde med Finans- og Skatteministeriet har en særlig arbejdsgruppe det seneste år kulegravet en stor del af Skats i alt 200 it-systemer. Og konklusionen er lige så klar, som den er foruroligende:

70 af de mest vitale it-systemer, der opkræver skatter for rundt regnet 800 milliarder kroner om året, er så slidte, forældede og præget af komplicerede knopskydninger, at de skal erstattes af helt nye it-systemer i en gigantisk digital modernisering, der vil strække sig over de næste 15 år.

»Det her kan ikke udsættes længere. De her systemer er så gamle, at det er svært at finde reservedele. Der skal påbegyndes en udskiftning nu. Der skal laves en langsigtet investeringsplan, og det er politikerne nødt til at forstå, selv om det sikkert ikke er særlig populært at bruge penge på it-systemer, der allerede kører«, siger et af udvalgets medlemmer, Lilian Mogensen, tidligere koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark.

På baggrund af udvalgets arbejde og anbefalinger har regeringen afsat 600 millioner kroner på finanslovsforslaget for 2019, der bliver fremlagt torsdag.

Pengene skal betale den første 4-årige etape af den enorme moderniseringsplan, der er nødvendig, hvis de mange it-systemer skal skiftes ud.

»Mange af de her systemer har jo deres udspring helt tilbage i 1960’erne og 70’erne og repræsenterer et teknologisk efterslæb, som vi er nødt til at at rette op på nu«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Ministeren afviser, at skattemyndighederne står på en brændende platform. Men hvis ikke man kommer i gang med den omfattende udskiftning, kan det give problemer.

»I så fald er vi enten tvunget til at bruge rigtig mange penge på at forlænge de her systemers levetid. Eller også risikerer vi – i aller, aller yderste konsekvens – at nogle af de her it-systemer brænder sammen eller bliver udsat for hacking med det resultat, at vi ikke kan hente skatteindtægterne hjem til statskassen«, siger ministeren.

DF og S støtter milliontilførsel

De 600 millioner, der nu bliver afsat på finansloven, betaler kun en lille bid af den nødvendige omlægning, understreger Lilian Mogensen, der vurderer, at den samlede plan vil koste op mod 10 milliarder kroner over de næste 15 år.

»Det er vigtigt for os at sige, at systemerne jo ikke går ned i morgen eller i næste uge. De kører hver eneste dag. Og der er meget, der fungerer rigtig godt. Men politikerne skal vide, at de her systemer for længst har passeret sidste salgsdag, og det skulle man nok have erkendt for længe siden. Så der er ikke behov for flere analyser og konsulenter; nu skal der handles«, siger hun.