Efter den franske visit: Nu kan Macron tage tilbage og sige: Se, det virker i Danmark Danmark har de sidste to dage været vært for den franske præsident, Emmanuel Macron. Fem ting står tilbage fra det prominente statsbesøg, vurderer to eksperter.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har bevæget sig vidt omkring i København de sidste to dage i forbindelse med det første franske statsbesøg i 36 år.

Det officielle program for statsbesøget har budt på alt fra en spadseretur med statsministeren til en debat om Europa på Den Sorte Diamant.

Nu har præsidenten taget flyet videre.

Fem ting står tilbage fra det prominente statsbesøget, vurderer to eksperter.

Danmark som inspirationskilde

Interessen for Danmark og specielt den danske model er en af de ting, som Rebecca Adler-Nissen, der forsker i international politik, diplomati og EU’s udvikling på Københavns Universitet, har bidt mest mærke i.

»Det, der overskyggede alt i den offentlige del af statsbesøget, var Macrons ønske om at blive inspireret af den danske arbejdsmarkedsmodel, flexicurity-modellen, som gør det lettere at ansætte og fyre«, siger hun.

Europa er ikke dødt alligevel. Der er sat en anden dagsorden nu. Macron siger direkte, at det er Europa eller ingenting. Det er ikke blot nødvendigt, det er også en god ting Institutleder og frankrigskender Jørn Boisen fra Københavns Universitet

»Macron kom blandt andet for at skabe legitimitet derhjemme til sin egen reformdagsorden. Det kan han, fordi han nu kan rejse hjem til Frankrig og sige ’Se, det virker i Danmark’«, forklarer Rebecca Adler-Nissen.

Europa er ikke yt alligevel

Et andet emne, som der var stort fokus på under statsbesøget, var EU, som blev drøftet af både præsidenten og statsminister Lars Løkke Rasmussen under den udsolgte debat om Europas fremtid på Den Sorte Diamant tirsdag.

Institutleder og frankrigkender Jørn Boisen fra Københavns Universitet forklarer, at der efter Brexit var en stor EU-skepsis i Europa, som dog ikke er lige så markant længere, som den har været.

»Europa er ikke dødt alligevel. Der er sat en anden dagsorden nu. Macron siger direkte, at det er Europa eller ingenting. Det er ikke blot nødvendigt, det er også en god ting«, siger han.

Klima er stadig vigtigt

Rebecca Adler-Nissen peger også på, at klima også var et centralt emne, der blev taget op under besøget, på trods af at Macrons miljøminister for nylig har sagt op.

»Klimapolitik er noget, som Macron har profileret sig meget på. Han vil gerne holde fast i Paris-aftalen og måske også gerne have nogle mere ambitiøse mål fremover. Så Macron vil gerne fortsætte sin alliance med Danmark«, siger hun.

Adler-Nissen tilføjer, at en af de mere kuriøse ting, Danmark har fået ud af det franske statsbesøg, er, at Macron meldte ud, at han støtter, at Tour de France kommer til Danmark.

Samarbejdet om EU forstærkes

Under debatten på Den Sorte Diamant i tirsdags udtalte statsministeren sig kritisk mod USA og Trumps måde at føre sit embede på. Jørn Boisen mener, at det er et tegn på, at der er en geopolitisk omorientering af den danske sikkerhedspolitik i gang for den danske regering.

»Trygheden ved at NATO passer på Danmark, er der ikke længere. Vi står alene i skolegården, så vi er nødt til at finde nogle andre at gå sammen med. Det er ved at blive en nødvendighed, at man udvikler et Europæisk forsvar. Hvis ikke der kommer en europæisk udenrigspolitik, så har vi ikke en udenrigspolitik«, siger han.

Jørn Boisen forklarer, at præsidenten har ventet på, at få nogle med på et europæiske forsvarsinitiativ, og med Lars Løkkes udmelding på Den Sorte Diamant er Danmark mere positive end de nogensinde har været før.

Men der sker også ting under sådan et statsbesøg, som offentligheden aldrig får kendskab til. Og der er også her blevet drøftet en hel del, som vi aldrig kommer til at høre om.

»I virkeligheden har det vigtigste nok været noget af det, vi ikke kunne se«, siger Rebecca Adler-Nissen.