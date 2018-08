Nu kommer der hjælp til tvangsoverspiserne Millioner på vej til mennesker med den mest udbredte spiseforstyrrelse.

Nu kommer der statslige penge til behandling af landets største gruppe af mennesker med spiseforstyrrelser: Tvangsoverspiserne.

Det er mennesker, der lider af en sygelig trang til at spise uhæmmet løs. Eksperter vurderer, at dem er der 40.000-50.000 af her i landet. Langt flere end mennesker der lider af anoreksi og bulimi.

Selv om et dansk forsøg – som er stoppet igen – har vist, at det kan lykkes at få overspiserne til at lægge deres grovspisningsritualer væk, har det knebet med politisk vilje til at etablere et mere permanent behandlingstilbud til gruppen med diagnosen: Binge Eating Disorder (BED).

Men ifølge Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt og sundhedsminister Ellen Trane Nørnby (V) sætter partierne nu et millionbeløb af til en indsats for overspiserne i form af øremærkede penge til ikke bare ambulant behandling, men også et antal sengepladser.

Fakta Tvangsoverspiserne Tvangsoverspisning, også kaldet BED, er karakteriseret ved, at man gentagne gange har ukontrolleret indtag af store mængder mad, som efterfølges af skam- og skyldfølelse. BED står for Binge Eating Disorder. Binge betyder fråseri og kan på dansk oversættes til tvangsoverspisning. 40.000-50.000 personer i Danmark anslås ifølge en rapport fra Region Hovedstaden at lide af BED. Det er beregnet på baggrund af udenlandske tal. I Danmark er der ca. 5.000 med anoreksi og omkring 30.000 med bulimi. BED er altså mere udbredt end de to anerkendte spiseforstyrrelser til sammen. Men BED-diagnosen er ikke anerkendt, og derfor er der heller ikke er afsat midler til behandling. Vis mere

Senge skal der til

»Jeg har arbejdet med spiseforstyrrelser alle mine år på Christiansborg, hvor vi både har styrket sengepladser og siden uddannelser. Men vi har set, at når vi har givet penge til regionerne, så har man nedlagt sengepladser i stedet for oprettet. Derfor øremærker vi nu, at pengene skal gå til sengepladser til eksempelvis anoreksi, men også BED«, siger Liselott Blixt.

Der er tale om penge fra finansloven for i år, hvor det blev vedtaget at bruge 62 millioner kroner over fire år til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser,

Det nye er, at politikerne i Folketinget nu er enige om, at en del af pengene skal gå til mennesker med BED – og både til offentlige og private tilbud.

Som Politiken fortalte for nogle uger siden er der tale om mennesker, der skjuler deres ekstreme madvaner, og som aldrig lykkes med slankekure. De har ofte et mentalt behov for eksempelvis at at lette et følelsesmæssigt pres og få ro ved at proppe sig med mad.

På selvmordets rand

Det er vigtigt for DF’s Liselott Blixt at understrege, at der nu også skal være senge i en døgnbehandling.

»Jeg får jævnligt breve fra forældre, hvor deres børn er på selvmordets rand, eller stukket af, fordi de er så syge. De er tit så langt ude, at ambulant behandling, hvor de ikke er indlagt, ikke er godt nok«, siger Liselott Blixt.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fastslår i en mail til Politiken, at »vi skal generelt blive langt bedre til at opspore og forebygge spiseforstyrrelser.

»Nu prioriterer vi at hjælpe flere mennesker, der lider af spiseforstyrrelser og sørger for, at dem, der lider af BED kan få hjælp. For nogle vil det give mening at de skal have en sengeplads, mens andre vil have gavn af en anden form for behandling«, siger ministeren.

»Vi er SÅ klar«

På Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelse i Ballerup blev nyheden i går modtaget med jubel. Da Lene Kiib Hecht, der er afsnitsledende klinisk diætist, havde fået armene ned, slog hun overfor Politiken fast, at ambulant behandling er relevant for mange med BED.

»Dem der typisk henvender sig med BED er typisk i en højere alder end dem, der lider af anoreksi eller bulimi. De har ofte familie og job, og det er en god investering at møde dem ambulant, så de kan holde deres liv i gang. Vi er så klar til at modtage dem«.