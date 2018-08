Nu skulle lønfejlen være rettet: »Vores telefoner har været rødglødende hele dagen« Efter en frustrerende dag med manglende lønudbetalinger, kan danskerne nu få betalt regningerne og handlet ind til weekenden.

I morges vågnede en stor del af danskerne op og manglede penge på kontoen. Årsagen var en fejl i Nationalbankens it-system, som i første omgang forsinkede betalinger mellem alle andre banker og satte en stopper for blandt andet udbetaling af løn, folkepension og SU.

Derudover udløste det en fejl i BEC's it-system, der driver it-systemerne i en række pengeinstitutter, så deres kunder måtte venter ekstra lang tid på at pengene gik ind på kontoen.

Men nu er fejlen ifølge BEC rettet, og så godt som alle lønudbetalinger er gennemført.

»Langt de fleste har nu fået deres penge. Vores telefoner har været rødglødende hele dagen. Men da vi fik besked kl 17.58 om, at nu var det gået igennem, stoppede telefonerne med at ringe i samme øjeblik«, siger Jens Møller Nielsen, der er kommunikationschef hos BEC.

Vi er kede af det

Enkelte overførsler er dog endnu ikke på plads, men vil blive gennemført i løbet af weekenden eller senest mandag morgen. Det er såkaldte 'sammedagstransaktioner' fra BEC-pengeinstitutter, som er oprettet mellem klokken 04-12 i dag. De ville på en normal hverdag stå på modtagerens konto inden for få timer.

Det er usædvanligt, at den type overførsler bruges til udbetaling af løn eller offentlige overførsler.

»Men vi kan selvfølgelig ikke vide, om der er nogen, der har foretaget nogle enkelte manuelle lønudbetalinger på den måde«, siger Jens Møller Nielsen.

Han oplyser, at der er tale om ganske få overførsler, og at 'straksoverførsler' ikke er ramt.

»Vi er enormt kede af det. Vi har stor forståelse for, at folk har stået og manglet pengene her op til weekenden«, siger Jens Møller Nielsen.

BEC skal nu finde ud af, hvad det er, der har udløst problemet, så de kan undgå samme fejl sker igen.