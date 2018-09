Sagen forfra: Kuldsejlet EFI, et lærestykke i politisk tunnelsyn Der var engang, da det danske skattevæsen var blandt verdens bedste. Nu skal skattevæsenet bygges op fra grunden, befolkningens tillid er tyndslidt, og midt i den store krise står sammenbruddet i det digitale gældssystem EFI som et trist monument over et politisk selvmål af dimensioner.

Digitalt supervåben

Målet var ambitiøst fra starten: Det skulle det være slut med at håndtere borgernes milliardgæld til de offentlige kasser på et utal af støvede kommunale og statslige skattekontorer.

I stedet skulle bunken af ubetalte parkeringsafgifter, togafgifter, studielån, underholdsbidrag, skattegæld og andre offentlige gældsposter ekspederes og håndteres i ét fælles, digitalt inddrivelsessystem, der kunne hente pengene hjem til de offentlige kasser; nemt, enkelt og i en forrygende fart.

Det var derfor, skattemyndighederne bestilte det digitale gældssystem EFI i 2005. Drømmen var et toptunet digitalt, statsligt it-flagskib, der skulle udvikles og formes af landets bedste it-hjerner. Og som en ekstra bonus kunne det nye, lovende EFI-system på sigt erstatte tusindvis af løntunge skattefolk – og bane vejen for betydelige besparelser i statskassen. Der var ingen tid at spilde, mente den daværende VK-regering, der med Venstres Kristian Jensen som skatteminister også så det som en vigtig politisk målsætning at slanke og afbureaukratisere den offentlige sektor.

Lukket efter 8 års forsinkelse

Første deadline for EFI blev sat til 2007. Men det stod hurtigt klart, at den plan var alt for optimistisk. En ny og mere realistisk deadline blev sat i 2011, men den holdt heller ikke. Systemet blev konstant ramt af funktionsfejl. Men det forhindrede ikke Skats daværende topchef Jesper Rønnow Simonsen i at sætte strøm til EFI i september 2013, alt mens han forsikrede skaren af kritikere om, at EFI snart var oppe i omdrejninger. »Det er jo den vigtigste del af min opgave at få EFI op at køre og få nedbragt restancerne. Kan jeg ikke løse opgaven, er jeg ikke den rette mand til jobbet«, sagde Rønnow. EFI kom aldrig i omdrejninger.

Heller ikke selv om den kriseramte inddrivelse fik tilført ansatte fra andre afdelinger, der måtte bruge tiden på at skrive breve til gældsramte borgere. I september 2015 var det slut. Efter 8 års forsinkelser valgte skatteminister Karsten Lauritzen (V) at skrotte EFI, da systemet i strid med loven kradsede gæld ind, der for længst var forældet. »Den største it-skandale i nyere tid«, kaldte Lauritzen EFI’s kollaps. Rønnow Simonsen blev i øvrigt fyret i 2016.

Det store sorte hul

Med det store sammenbrud i den digitale gældsinddrivelse var den statslige it-skandale en realitet. Men faktisk var katastrofen større end det. For politikere, ministre og embedsmænd var så sikre på EFI’s succes og effektivitet, at de gennemførte en nærmest historisk udrensning af skattemedarbejdere i forventning om, at EFI og andre digitale løsninger ville overtage store dele af medarbejdernes traditionelle opgaver.

Flere tusinde stillinger blev nedlagt og udfaset, selv om ingen anede, om EFI ville komme op i fulde omdrejninger. Dermed var der hverken mandskab eller it-systemer til at inddrive gælden til de offentlige kasser.

Konsekvensen var uundgåelig: en eksplosion i den offentlige gæld, der nu er nået op over 108 milliarder kroner. Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund, Jørn Rise, har beskrevet nedsmeltningen på denne måde:

»Det er jo det rene galimatias at sende alle medarbejderne hjem på inddrivelsesområdet, uden at man er sikker på, at der er noget at sætte i stedet. Man skifter jo heller ikke motor på en jumbojet, mens den flyver«.

Hvem har ansvaret?