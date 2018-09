Byggebranchen skruer op for genbrug af byggematerialer Hver femte virksomhed regner med, at de fleste materialer om fem år vil være genanvendte, viser en ny undersøgelse.

Tænk, hvis man kunne opføre et hus, en bro eller en fabrik, som var det med legoklodser. Med moduler, der kunne holde i årtier og bagefter skilles ad og bruges igen.

Det er en fremtidsdrøm, der kræver total nytænkning i både produktion, opførelse og ikke mindst kortlægning af hver eneste mursten og stålrør i nybyggeriet, så man kan hente oplysningerne frem mange år senere. Men det er en drøm, der deles af overraskende mange selskaber i den danske bygge- og anlægsbranche.

Hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen regner med, at om fem år vil mindst halvdelen af de materialer, de anvender, stamme fra tidligere byggerier. Og hver anden virksomhed er allerede begyndt at tænke det, der kaldes cirkulær økonomi, ind i produktionen – altså at man så vidt muligt aldrig smider noget ud, men enten bruger det igen direkte eller knuser det og bruger det igen (som det i dag sker med mange gipsplader).

Tallene stammer fra en undersøgelse, Teknologisk Institut har foretaget blandt ledere i 359 danske virksomheder i bygge- og anlægssektoren – fra de største producenter og entreprenører til de små murer- og arkitektfirmaer.

»Det er overraskende mange, der er klar til at gå ind i cirkulær økonomi. Tankegangen har forplantet sig ud i branchen. Det er ikke noget for de få længere«, siger Kathrine Birkemark, der er centerchef på Teknologisk Institut.

Politisk mærkesag

Cirkulær økonomi er blevet en politisk mærkesag. Lørdag lancerede regeringen en stor strategiplan for at styrke genbrug og genanvendelse, og her er det svært at komme uden om bygge- og anlægssektoren: Omtrent 35 procent af alt affald, der produceres i Danmark, kommer herfra.

Det kræver dog en stor indsats at komme i gang for alvor. De stramme danske byggeregler og kvalitetskrav betyder, at man ikke bare lige kan genanvende en mursten eller et vindue – risikoen for dårlig kvalitet er for høj.

Derfor er et af de store områder for genanvendelse i dag vejnettet. Når man kører rundt på det, kører man – formentlig uden at vide det – ofte rundt på gamle bygninger, for knust beton og tegl er et glimrende underlag for veje. Det er der bare ikke meget cirkulær økonomi over.

Kathrine Birkemark understreger, at det er vigtigt at hjælpe virksomhederne på vej med klare regler og miljøkrav, så de mennesker, der indkøber materiale til byggerierne, ved, hvad de får.

Simon Stig-Gylling, der er chefkonsulent i Dansk Byggeri, er helt enig i, at der er brug for kvalitetskrav. »Der er ikke noget nemt quickfixtil det her. Det er ikke bare lige at genbruge byggematerialer. Der skal mere viden til om, hvad det betyder for indeklima og miljø«, siger han.

Ifølge ham er et af de store problemer med cirkulær økonomi, at kommunale forbrændingsanlæg lægger beslag på en stor del af affaldet. Derfor kunne man – hvis man ønsker at genbruge og genanvende mere – passende starte med at se på hele systemet med affaldsforbrænding.