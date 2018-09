Anden halvleg: Hvad fanden laver de foran ICA?

»Vil du have en brochure?«

Måske ikke verdens mest truende udsagn. Men når det bliver sagt af en mand i 30’erne uden hår på hovedet med sort hættetrøje, sorte cargobukser og tunge sorte militærstøvler, så var det nok til at få min kollega og jeg til at krabbe os sidelæns ind i Maxi ICA, et supermarked 20 km nord for Gøteborg, da vi for en uge siden skulle handle på vores vej til en fredsommelig reportage i naturområderne længere nordpå.

Det var med til at gøre stemningen en smule trykket, at hans kammerater samtidig havde dannet espalier bag ham med Nordiska Motstandsrörelsens mørkegrønne fane, hvor den kraftige pil, der peger opad er taget fra SS-troppernes designmanual.

Det er runetegnet for ’t’ og den nordiske krigsgud Tyr, som de svenske nynazister bruger for at blæse til kamp mod udlændinge, indvandrere og jøder. For målet er et racerent Norden.

Jeg stiftede som journalist bekendtskab med dem sidste år, da de marcherede i Gøteborg i slutningen af september. Og jeg kan stadig huske, hvordan det lød, da de sortklædte begyndte at tromme og messe taktfast og monotont: »Uden pardon, uden pardon«, da de nægtede at følge den anviste rute.

Politiet som babysitter

Eneste tryghedsgivende omstændighed er, at to betjente har parkeret en patuljevogn med blågule markeringer på pladsen foran ICA. De står nu med hænderne på ryggen og ser til, mens småbørnsmødre skubber store indkøbsvogne forbi nazisterne for at komme ind og handle bleer og Kalles Kaviar.

Vi er trods alt i Sverige, hvor selv en nazi-optræden skal gennemføres med sikker hånd og venlige overbærende smil.

Nordiska Motstandsrörelsen har stillet et parti op til kommunalvalget i dag i Kungälv, og trods stor modstand fra lokale politikere har kammerretten besluttet, at også nynazisterne har krav på ytringsfrihed og den indflydelse, befolkningen nu måtte finde det rigtigt at give dem.

Det synspunkt er respektabelt.

Det, jeg har sværere ved at forstå, er hvad de sortklædte egentlig har tænkt sig? Sådan når vi taler charmeoffensiv. At ligne en ungdomsforbryder kan vel næppe lokke forbipasserende til en opbyggelig snak om fremtiden?

Og hvordan var det nu lige, de har det med deres samfund?

Pappaledig og skolemad

De fleste af dem har sikkert haft pappaledig, den særlige orlov øremærket til mænd. De har fået varm mad i skolen og et obligatorisk tilbud om musikundervisning på en bred vifte af instrumenter. De bor i et samfund, der er så rigt, at man nærmest ikke kan finde en ledig P-plads foran det enorme indkøbsmekka. Hvad er problemet?

Man kunne måske forstå det, dengang hungersnøden hærgede omkring starten af 1900-tallet, hvor en million svenskere blev udskibet fra Gøteborg og tog den farefulde tur til USA.

Men hey, hey, sortklædte venner, I bor allerede i det forjættede land, der opfandt både Tetrapak og rulleselen. Hvorfor ikke bidrage i stedet for at spolere?

Hvis I er i tvivl om, hvordan man tager del, så kig på den indvandrer der sidder foran ICA og sælger noget så svensk som hjemmelavet tyndbrød. Og bemærk hans kone, der laver kurve af pileflet, et håndværk som de færreste børn i Norden får lært sig nu om dage. Eller prøv en thairet på restauranten på torvet, der ganske hurtigt kan sætte Sibyllas Gatukök og korv med lingonsylt til vægs.

Alt det turde jeg selvfølgelig ikke sige til velfærdsnazisterne. Jeg krabbede mig bare ud igen med min pose med 3,5 procents øl og tubemad. Men det hjalp mig lidt at tænke på dem som nasserøve.

Et samfund skal defineres af dem, der skaber det. Ikke af dem, der kommer og brokker sig bagefter. Under skattefinansieret politibeskyttelse.