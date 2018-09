Dommer om ny IT-platform: »Du ved aldrig, når du klikker på noget, om systemet går i stå. Og når det går i stå, er man - undskyld udtrykket - fucked« MinRetssag.dk går ofte ned og har store fejl, siger ansatte i retsvæsnet. »En skandale«, siger advokat. Domstolsstyrelsen erkender problemer.

Det er for tidligt at kalde portalen MinRetssag.dk for en ny offentlig IT-skandale. Men seks måneder efter lanceringen er systemet så ustabilt, at dommere og advokater får nervøse trækninger, når man taler om det. Og Domsstolsstyrelsen, der foreløbig har betalt 161 millioner kroner for det usikre sagssystem, kan ikke sige, hvornår problemerne er løst.

Politiken har den seneste uge talt med en lang række brugere af MinRetssag.dk, hvor borgere kan anlægge og behandle civile sager ved domstolene. Byretterne arbejder også i systemet og er generelt set glade for det - når det virker. Desværre går portalen ofte i stå eller bryder sammen, siger dommer og funktionschef Niels Kirketerp under et besøg ved retten i Lyngby.

»De begyndte at rulle det ud for et år siden, og det kører langsommere for hver dag. Du ved aldrig, når du klikker på noget, om systemet går i stå. Og når det går i stå, er man - undskyld udtrykket - fucked«, siger Niels Kirketerp og fortsætter:

»I går talte jeg med en dommerkollega. Hun havde siddet i forgårs kl. 23 om aftenen og forsøgt at logge på. Hun skulle aflevere noget inden midnat, fordi der var en deadline, og hun måtte bruge 25 minutter på at komme på. Du ved aldrig, hvornår det rammer, og det får mig til at frygte, at der er noget grundlæggende galt med systemet«.

Som følge af nedbruddene har Kirketerp oplevet, at han måtte omberamme civile sager, fordi systemet gik ned, inden han skulle have et telefonmøde med borgere og advokater. Sådanne episoder er pinlige og spild af alles tid, men de er blevet hverdag ved retsvæsnet, siger Nina Palesa Bonde, formand i Dommerfuldmægtigforeningen.

»Det er så dyrt i spildtid, det her system. Vi sidder og glor, når det går galt, og vi ved aldrig, hvornår uheldet er ude. Så sidder vi og kigger frustreret på den der 'vent venligst'-cirkel, der snurrer rundt og rundt. Det er 'luremusen'. I værste fald kan personalet ikke nå at få adgang til sagens akter, inden de skal i retten«, siger hun.

Borgerne får regningen

På advokatsiden er problemerne endnu større. Udover at systemet ofte bryder sammen, modtager advokater også et hav af notifikationer fra systemet på e-mail. Ifølge advokat Kristian Strandberg Dreyer er det umuligt at se, om det advarslerne er vigtige eller ligegyldige for en sag.

»Alene i dag har jeg modtaget over 20 advarsler. Det er rent spam, og det gør, jeg har sat min mail til at slette dem alle sammen. Men det gør jo også, at jeg potentielt misser vigtige beskeder om en deadline. Jeg forsøger dog at holde mig orienteret i systemet. Vi har lavet manuelle lister på kontoret for at bevare bare lidt overblik over status i sagerne«.

Mere alvorligt er det ifølge Dreyer, at MinRetssag.dk ikke 'taler sammen' med de tre store digitale advokatsystemer, der bruges i Danmark. Derfor bruger advokathusene timer på at uploade ét bilag af gangen og indscanne dokumenter i særlige filformater, som MinRetssag.dk kan genkende.

»Min sekretær brugte i sidste uge to timer på at uploade bilag til en sag. Den spildtid fordyrer jo sagsgangen væsentligt. Det betyder, vi enten siger nej til flere sager, fordi det ikke kan betale sig, eller at vi sender regningen videre til borgerne. Og hver gang det bliver dyrere at føre en sag, vil flere borgere vælge ikke at bruge advokat, når de skal løse en civil tvist. Det synes jeg er et retssikkerhedsmæssigt problem og en skandale«, siger Dreyer.

Selv hvis systemfejlene en dag bliver løst, mener Dreyer, at MinRetssag.dk er grundlæggende dårligt bygget. For mens systemet ser ud til at gøre mange ting nemmere for byretterne, er flere administrative opgaver lagt over på borgerne og deres advokater.