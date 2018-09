Til kamp for klimaet: 10.000 marcherede i Københavns gader Folkets Klimamarch fyldte lørdag gaderne i Hovedstaden med folk, der vil have klimaet længere op på den politiske dagsorden.

Tusindvis af mennesker marcherede gennem København i dag for at få klimaet på den politiske dagsorden.

»Det er vores generation, der er skyld i mange af klimaproblemerne, og det er andre, der skal rydde op efter os. Det er pinligt!«, siger Henny Hansen, som 66 år og pensioneret sproglærer fra Næstved.

Men »problemet ligger hos politikerne, der hele tiden opfordre til vækst«, siger hun og kigger over på sin veninde, der nikker.

Folkets Klimamarch startede på Bertel Thorvaldsens Plads foran Christiansborg og derefter slangede den store menneskemængde sig gennem byens gader forbi ministerierne et efter et.

Ifølge politiet deltog 10.000 demonstranter.

Blandt grønne flag, røde vindmøller og dansende træer sidder to veninder med grå stænk i håret på en betonklods.

De er mødt op, fordi de er bekymrede for temperaturstigninger og dyrearter, der forsvinder. Og de føler en form for ansvar.

»Det er ikke nok, at kalde sig et grønt parti, der skal også handling til«, siger Hennys veninde Susanne Kirk Christiansen, der er 58 år. Hun har taget turen fra Viby Sjælland.

Det er ikke for sjov!

Foran scenen, hvor der holdes taler med opråb til politikerne, holder en rustvogn med en stor jordklode indeni. Og mellem kampråb og skilte med budskaber om mere skov og bedre klima, står to lyshårede piger og deler grønne sedler ud.

Med farveblyanter og tus i forskellige farver står der på den ene side: »Vær en superhelt for miljøet, det koster ingenting!«.

Det er Anna Moefelt Rasmussen på 11 år og Liva Henriksen Horsnæs på 12 år, der har skrevet sedlerne. De har taget turen fra Brønshøj, fordi der ikke bliver passet godt nok på naturen.

»Det er forfærdeligt med alt det plastik, der bliver smidt i havet, og alt det olie vi bruger. Vores generation skal kunne leve lige så godt som tidligere generationer«, siger Anna Moefelt Rasmussen.

»Det kommer til at gå ud over os og vores børn, hvis vi ikke gør noget. Det her er ikke for sjov!«, tilføjer Liva Henriksen Horsnæs.

Pigerne går i 6. klasse sammen, og der har de lært om klimaforandringer. Men de følger også med i tv og observerer, når de går rundt i byen, hvor der ligger og flyder alt for mange cigaretskodder og for meget plastik, efter deres mening.

Og de vil gerne selv gøre en indsats for at passe på miljøet. Derfor sorterer de skrald, går i genbrugsforretninger og bytter tøj med hinanden.

»Hun har faktisk noget af mit gamle tøj på i dag«, siger Liva Henriksen Horsnæs og peger på Anna Moefelt Rasmussen.

God til at snakke

Selv om solen skinner ned over den store folkemængde, er luften kølig, og demonstranterne har brug for kaffe til at varme sig på. Kaffemanden har travlt, det kan man se på den store bunke af tomme mælkekartoner, der ligger under hans lille vogn med det store kaffeudvalg.

Ud fra nogle store højtaler begynder musikken at brage. »Love is in the air«, bliver der sunget, mens folk trække ud på vejen for at marchere.

Ude på ruten går Jens Laugesen på 45 år, der er pædagogisk fagkonsulent og bekymret for menneskeheden.

»Klimakrisen og atomtruslen er til sammen det rene gift«, siger han.

Et kursus om drivhuseffekten sidst i 80'erne, fik Jens Laugesen til at interessere sig for klimaændringer. Men det var først efter COP15 - klimatopmødet i København i 2015 - gik i vasken, at han for alvor blev bekymret.

»Jeg var overbevist om, at nu ville der ske noget, men der skete ikke noget. Det brød bare sammen«, siger han.

Jens Laugesen egen indsats for at beskytte klimaet, kunne ifølge ham selv godt være bedre.

»Jeg er god til at snakke, bare ikke så god til at få det gjort«, siger han.

Folkemarchen er ved at nå sin ende, og demonstranter begynder at sive ud i de små sidegader. En familie drejer af mens deres tre små drenge synger højt:

»Det er vores jord, det er her vi bor!«.