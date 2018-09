Bag et graffitiovermalet hegn lærer flygtninge om dansk kultur og natur I en have i København mødes flygtninge- og indvandrerkvinder for at plante frø og lære dansk. Naturen er en effektiv vej til integration, viser en ny nordisk rapport, som forskere fra Københavns Universitet har været med til at udarbejde.

Gemt bag et graffitiovermalet plankeværk i Bispebjerg i København ligger en have. En lille oase, hvor græsset gror vildt og utæmmet i den ene side, og der i den anden står plantekasser med majs, squash og kaffeplanter fra Eritrea. Et drivhus byder på krydderurter fra hele verden.

Ved havens lille udekøkken står tre kvinder med forskellige farver tørklæder på og rører i gryderne, mens en tyk duft af krydret mad fylder det grønne område.

»Kom, kom, der er mad«, siger en kvinde iført gult tøj og hvidt tørklæde og gør tegn til, at man skal tage plads på bænken ved det lange træbord.

Naturens dag Siden 2010 har Naturens Dag været et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Naturens Dag afholdes hvert år for familier anden søndag i september og for skoler og institutioner i ugen op til. Formålet med Naturens Dag er at få børn mere ud i naturen hele året. Naturens Dag åbner dørene til naturen og viser, at det er både nemt og sjovt at få gode naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet "bevægelse i naturen". Kilde: www.naturensdag.dk Nature-based integration – a solution for immigrant integration in Nordic countries er udført af et team af forskere fra Skovskolen, Københavns Universitet, The Finnish Environmental Insititute, Sveriges Lantbruksuniversitet, og Norsk institut for Naturforvaltning. Vis mere

Haven er en del af Fakti – Foreningen for Flygtninge- og Indvandrerkvinder, der er støttet af Københavns Kommune og staten. Det er en såkaldt terapeutisk have, hvor udsatte flygtningekvinder med traumer planter frø og begraver sorg, mens kendskabet til dansk natur og kultur spirer.

»Nogle af de kvinder, der kommer i haven, blomstrer virkelig op af at være her«, siger Lise-Lotte Duch, leder af Fakti.

Naturen bidrager til integration

Et hold forskere på Københavns Universitet har netop sammen med nordiske kollegaer udgivet en ny rapport, hvor de har indsamlet erfaringer fra Fakti’s have og andre projekter med flygtninge og natur i hele Norden.

Rapporten ’Nature-based Integration – a solution for immigrant integration in Nordic countries’ er udført af et team af forskere fra Skovskolen, Københavns Universitet, The Finnish Environmental Insititute, Sveriges Lantbruksuniversitet og Norsk Institut for Naturforvaltning. Den konkluderer, at natur kan bidrage positivt og effektivt til integration.

Det er ikke nok bare at fortælle om arrangementerne, de kommer ikke ud af sig selv. Vi skal tage dem i hånden og vise dem vejen Sandra Gentin, forklarer ph.d. og studieadjunkt på Skovskolen, Københavns Universitet.

Naturen og den måde, vi bruger den på, kan give et indblik i vores kultur og det samfund, vi lever i, konkluderer den. Og det behøver ikke være store grønne skove eller hvide strande, forklarer ph.d. og studieadjunkt på Skovskolen, Københavns Universitet, Sandra Gentin, som er en af forskerne bag.

»Det siger noget om landet, at man stiller en bypark og noget natur til rådighed for sine borgere. Og når vi sætter fuglekasser op, fortæller det noget om det samfund, vi lever i, at man gør den slags«, siger hun.

Af rapporten fremgår også, at offentlige parker er gode steder at skabe sociale relationer på tværs af kulturelle forskelle, og naturoplevelser er med til at give et tilhørsforhold til det område, man bor i.

»Vi ved, at når folk er ude i naturen, knytter de sig til området, fordi de får nogle oplevelser, som giver minder«, siger Sandra Gentin.

Græsset er farligt

Fade med stegte grøntsager, salat med kartofler og dolmer af vinblade fra drivhuset bliver sat på bordet sammen med tzatziki og en chilisauce, der er lidt for stærk ifølge flere af havens kvinder. Ingen af dem har lyst til at stå frem i avisen med deres historier, da Politiken er på besøg, men ifølge Lise-Lotte Duch er kvinderne fra f.eks. Eritrea, Afghanistan, Irak, Marokko og Pakistan.

De er langt fra arbejdsmarkedet, og mange af dem lider ifølge Lise-Lotte Duch af ptsd – posttraumatisk stresslidelse – efter voldsomme traumatiske oplevelser med krig og vold.

Meningen med haven er at skabe et trygt sted med udgangspunkt i en traditionel dansk have med urter og græs. Men i starten var kvinderne ikke så glade for græsset.

Foto: Jens Dresling Lise Lotte Duch (midten) hjælper kvinderne med at så.

Lise Lotte Duch (midten) hjælper kvinderne med at så. Foto: Jens Dresling

»Græs er ikke sådan noget, man sidder og hygger sig på, ligesom man sætter sig på et tæppe. Det gør kvinderne her ikke. De forbinder det med noget utrygt, fordi de kommer fra steder, hvor der kan være slanger eller landminer gemt i græsset«, fortæller Lise-Lotte Duch.

Og de kommer alle med forskellige historier, som for en dels vedkommende handler om at være flygtet alene med deres børn, fordi manden er rejst først på grund af forfølgelse.

»Flugten har været stressende, og de har frygtet for deres liv og for børnenes. Alt dette samt tortur kan føre til ptsd, som er en helt naturlig reaktion på en meget unaturlig og voldsom hændelse«.

I den ene ende af bordet sidder en kvinde i blåt tøj og fortæller om havens planter, som hun kan navnene på, på flere sprog. Hun ved tydeligvis, hvordan de skal sås, høstes og bruges. De orange blomster kan bruges til ansigtsmaske, urter kan hjælpe mod sveden i sommervarmen, og andre planter er godt for helbredet.