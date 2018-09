Politiet har afspærret område ved boligblok i Aarhus

Et større antal politifolk har afspærret et grønt område i det nordvestlige Aarhus. Ved 22-tiden ønsker politiet dog ikke at fortælle om baggrunden for indsatsen.

»Der er tale om et mistænkeligt forhold«, siger talspersonen for Østjyllands Politi. Mere ønsker hun ikke at oplyse.

Afspærringen gælder et grønt område ved nogle boliger ved Peter Fabers Vej og Vilhelm Bergsøes Vej.

»Beboere i området kan stadig gå til og fra deres boliger«, siger talspersonen.

Det var ved 18-tiden, at politiet rykkede ud.

ritzau