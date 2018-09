Tidslinje: Sagen om fiske-kvoter Få overblik i sagen om kvotekongerne her.

September 2015

I dokumentaren ’Kvotekonger og små fisk’ på DR 2 fremgår det, at storfiskere formår at smyge sig uden om reglerne for, hvor mange kvoter de må have.

December 2016

Højst opsigtsvækkende indgår et flertal bestående af DF, S, SF og R en aftale uden om regeringen. I aftalen er flere initiativer, der til sammen skal udgøre en indsats mod kvotekonger.

April 2017

Daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) giver Folketinget en uforbeholden undskyldning og får en næse, fordi han ikke videreformidlede alle forslag til strammere regler fra sine egne embedsfolk til Folketinget.

Juli 2017

I en række artikler beskriver Berlingske, hvordan embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet har modarbejdet den aftale, som et flertal uden om regeringen indgik.

August 2017

Ansvaret for fiskeri flyttes fra Esben Lunde Larsen til partifællen Karen Ellemann. Få dage senere udtaler Rigsrevisionen hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab.

November 2017

Et samlet Folketing indgår en ny politisk aftale om at begrænse koncentrationen af kvoter på få hænder. En ny model for opgørelse af kvoteloftet betyder, at det ikke længere kun gælder kvoter, som en fisker ejer.

Nu skal det også gælde kvoter, som man har bestemmende indflydelse på via investeringer eller lignende. Hvad angår leje, strammes reglerne, så man maksimalt må udleje 75 procent af en kvote, som man ejer.

Et nyt aktivitetskrav betyder, at fartøjer med tilknyttede kvoter minimum skal stå for at fiske 25 procent af kvoten. Der indføres også lofter for arter, der ikke tidligere har været omfattet af et loft. De fleste dispensationer til at gå over kvoteloftet opsiges.

September 2018

De nye regler har været i høring. I flere svar til ministeriet gør eksperter og organisationer opmærksom på, at lejemarkedet for kvoter kan være en vej for storfiskere til at opretholde en omfattende fangst.