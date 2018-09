Løkke advarer: Vi risikerer sult-katastrofer og millioner af klimaflygtninge Løkke vil gøre Danmark til foregangsland på grøn omstilling. Han holder klimamøde i København i oktober.

Flere oversvømmelser. Kraftigere storme. Verdenshave som forandrer sig og dyrearter som vil komme i fare for at uddø.

Det er blot nogle af scenarierne, som klimaforskere kan regne sig frem til. Derfor skal der handles nu.

Sådan lyder det onsdag fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved åbningen af Climate Planet på Thorvaldsens Plads i København.

»Selv om det i de gode sommerferiestunder er svært at være ked af en solrig sommer, så var den også en påmindelse om, hvad klimaforandringerne kan komme til at betyde. Længere perioder med tørke, som herhjemme betød, at høsten blev så dårlig, at landmændene flere steder løb tør for foder til dyrene«.

»Men i andre lande kan det føre til store sult-katastrofer. Vi risikerer at se millioner af klimaflygtninge«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Globus skal give opmærksomhed

Den enorme globus kaldet Climate Planet skal øge bevidstheden om klimaforandringerne.

Den har tidligere været opstillet i Aarhus og er nu kommet til København, hvor den tårner sig op med sine 24 meter i diameter og 20 meter i højden svarende til et fem etagers højhus.

Oplevelsen inde i Climate Planet varer ca. 40 minutter, hvor blandt andet klimaudviklingen visualiseres i et forløb fra Bing Bang til langt ud i fremtiden.

Ifølge Løkke er Danmark dog blandt de lande, som har gjort mest for bekæmpe klimaforandringerne ved at gøre samfundet grønnere.

»Det har vi gjort langt før, det blev moderne i resten af verden. Og vi er kommet langt. På gode dage kommer al vores strøm fra vindmøller.

»Resten af tiden kommer over halvdelen af vores energiforbrug fra grønne energikilder. Hvis resten af verden gjorde som Danmark, ville meget være bedre«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han lægger op til, at Danmark må gå foran som et godt eksempel for andre lande:

»For vi har jo vist, at det kan lade sig gøre, at blive rigere og grønnere på samme tid. At man kan begge dele. Vi kan ikke tvinge andre til at handle. Men vi kan gå foran som et godt eksempel. Og det skal vi blive ved med«, siger Løkke.

Mist ikke modet

Han opfordrer til ikke at miste modet trods dystre advarsler fra forskerne, for man kan stadig nå at gøre noget ved problemerne.

»Derfor har vi blandt andet inviteret statsledere, direktører og unge fra hele verden til København i næste måned. Til et møde i det, der hedder P4G«.

»Mødet handler om, hvordan vi kan samarbejde om flere grønne løsninger rundt om i verden. Og ikke kun klimaproblemer. Også problemer som madspil og plastik i havene«, siger Løkke.

P4G blev oprettet på initiativ af Lars Løkke Rasmussen, og det er det første P4G-topmøde med deltagelse af stats- og regeringsledere, som bliver afholdt den 19. og 20. oktober i København.

ritzau