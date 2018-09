»Det handler om, at maden ikke bare er noget, der skal ædes og så færdig«

Spørgelysten i køkkenet er stor, og de kommer med korte mellemrum, elevernes spørgsmål.

»Tino, skal der vand i det her?«. »Tino, skal jeg bare tage det hele?«. »Tino, hvordan skal jeg skære sellerien ud?«, spørger en krølhåret teenagedreng.

»En gang på langs og så i cirka fem millimeter tykke skiver, så det bliver små halvmåner af selleri«, svarer Tino Stott, som stadig er ved at file den værste kulinariske usikkerhed af de 10 unge mennesker, der er i gang med deres bare anden lektion på Baunehøj Efterskoles kokkelinje. Her underviser Tino Stott, der også ejer den nærliggende Kulhuse Kro, eleverne i madlavning og den 70-80 procent selvforsynende efterskoles jord-til-bord-filosofi. Op i de summende emhætter stiger damp fra tunge industrigryder fyldt med æbler, blommer og bær, der skal blive til puré, syltetøj og grød, mens han forklarer:

»Det at være selvforsynende er en del af vores hverdag. Vi har også solceller. Vi køber nogenlunde økologisk, men ikke fra udlandet, fordi vi gerne vil være bæredygtige. Jeg kan ikke have det i mig at fragte råvarer ind fra udlandet, som jeg ikke tror på, når jeg kan få noget dansk. Det kan godt være, jeg ikke kan få noget økologisk dansk, men jeg vil hellere have noget konventionelt, end jeg vil have noget økologi fra Holland eller Spanien«, siger Tino Stott med henvisning til det store energiforbrug, som varetransport på tværs af kontinentet medfører.

Han fortæller om køkkenhaven, om elevernes behov for at lære, at mad på bordet kræver hårdt arbejde, når mor og far ikke er det. Om den kalv, han har købt, og som skal slagtes i september, inden han sætter eleverne til at skære den ud i oktober. Og om, at arbejdet med hånden i disse år bliver forsømt og overset i samfundet.

Respekt for maden og hinanden, lyder det på Baunehøj Efterskole. Foto: Therese Jægtvik

»Håndværk er jo ikke det, der trækker i de unge mennesker. Det er en del af tiden, og jeg tror, at 85 af vores 102 elever ville række hånden op, hvis du spurgte dem, om de skal i gymnasiet. Det er jo en af mine kæpheste at fortælle dem, at der er altså også et alternativ. For vi mangler også kloge folk, der kan arbejde med hænderne«, siger Tino Stott.

»Jeg synes, at det er fint nok, at de bliver dygtige og kloge. Det må de gerne være. Men der er sådan en lemmingeeffekt med gymnasiet lige for tiden«, siger han, og skal til at fortsætte, da en af eleverne afbryder hans talestrøm. Det er Lucca Gomez på 16, der ligesom de andre i køkkenet er startet for få uger siden. Så alt er nyt. De andre elever. Værelset. Lærerne. Og navnene på køkkenremedierne.

»Tino, skal der også acetone i?«, spørger hun.

»Atamon«, svarer Tino Stott tørt, men respektfuldt, »det andet fjerner du neglelak med. Hvad er Atamon?«

»Det er det der holdbarheds-noget«, svarer Lucca Gomez. Kort tid efter får hun lov at holde en pause, og på en bænk på et af skolens mange - og tørre sommer taget i betragtning meget frodige - græstæpper, fortæller hun, at hun egentlig havde et godt øje til et mindre håndværksorienteret af skolens linjefag.

»Jeg havde forfatterlinjen ret meget i tankerne, men jeg blev virkelig bare interesseret i kokkelinjen, og ja, jeg ved ikke… Jeg synes bare, at det lød så fedt med alt det, man kunne lave, og jeg synes også, at skolen går rigtig meget op i mad, og derfor ved jeg også, at jeg ikke kommer til at stå med et buræg i hånden eller dårlige råvarer. Man ved, at det er nogle lækre ting, vi laver«, siger Lucca Gomez.

Så ‘Ratatouille’ som barn

Ved siden af hende sidder efterskolekammeaten Asker Nygaard, også 16 år gammel. Skiftet til den kølige sensommerluft fra det varme køkken, hvor han før stod ved en dampende gryde med en sol- og brombærmarmelades tidlige stadier, får en rød glød til at træde frem i teenagerens kinder. Allerede i en tidlig alder sporede hans tanker sig ind en livsvej som kok: »Det er lidt en sjov historie. For da jeg var lille så jeg den der film ‘Ratatouille’, og så vidste jeg, at jeg ville være kok, når jeg blev stor. Så fandt min mor den her efterskole, og så tænkte jeg, at det virker som et godt sted at starte noget basalt. Og der er sygt hyggeligt herude«, siger han og guider med få, flakkende øjekast rundt i skolens omgivelser. De mange træsorter, der tårner sig op og omkranser alle skolens bygninger, der varierer fra moderne skolebyggeri til svensk ødegårdsstil. Isefjorden, man kan skimte igennem træerne bag ham. Køkkenhaven med knejsende majsplanter, kartofler, hindbær, solbær, skovjordbær, asparges, bønner, persille og græskar, som er blandt hovedkilderne i efterskolens selvforsynende fødekæde. Og hønsegården, hvor Lucca Gomez i denne uge har som pligt at bruge sine morgener og aftener på at muge ud, fodre høns og hente æg.

Køkkenresterne kommer ud til hønsene, der kvitterer med æg. Foto: Therese Jægtvik

Når man spørger hende og Asker Nygaard om, hvad der er så fedt ved at lave mad, og hvorfor kokkelinjen trak så meget i dem, taler de om den særlige tilgang til mad, der er på Baunehøj Efterskole. For Asker Nygaard er det særligt friheden til at kunne eksperimentere og forløse sine egne potentialer og sin kreativitet gennem madlavning: »Jeg synes, at tilgangen til madlavningen er mega fed, fordi vi er så selvstændige og lærer så meget selv. Tino giver os frie rammer, og hvis vi gerne vil give maden et twist, så gør vi bare det«, siger Asker Nygaard. Lucca Gomez nikker.

»Vi har jo også en bordkultur. Det handler om, at maden ikke bare er noget, der skal ædes og så færdig. Det er noget, der skal nydes, og det står også direkte på nogle bordkort i spisesalen. Der skal gøres noget ud af det, og det skal også være en oplevelse«, siger Lucca Gomez.

Når eleverne har lavet mad til resten af skolen, skal de selv præsentere den for deres kammerater, der ikke må sætte sig ved middagsbordet, før de har fået lov af dagens kokke.

»Jo mere glade folk er, når de fortæller om maden, jo mere har de lagt i at lave det. Og det er fedt. Når man deler noget, som man har lavet, og som man selv føler, er vigtigt, så vil man jo gerne have god respons på det«, siger Asker Nygaard og fortæller, hvordan han hakkede sig igennem sin første madpræsentation foran resten af skolen.

Det er den slags, skolens forstander, Ulrik Goos Iversen, kalder at ‘skabe hjem’ for hinanden - noget der står centralt, ikke bare i skolens tilgang til mad, men i skolens overordnede principper. På sit kontor lige ved siden af køkkenbygningen glider han i et par espadrillos fra computeren på hæve-sænke-bordet, hen over det glatte parketgulv og tager plads ved et rundt samtalebord, hvor han fortæller, at det centrale ved at gå på efterskole generelt set er at mødes om noget.