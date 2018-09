Avis: Danske Bank-chef ignorerede advarsler i 2013 Financial Times har - ifølge avisens oplysninger - fået adgang til et af de vigtigste elementer i Danske Banks interne undersøgelse.

Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, ignorerede i 2013 advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høje.

Advarslerne kom fra andre chefer i Danske Bank og fra den amerikanske investeringsbank JPMorgan.

Det skriver den britiske avis Financial Times.

Advarslen til Borgen skal være blevet givet på et møde i oktober 2013.

Lars Mørch, der på det tidspunkt var chef for internationale bankforretninger, fortalte, at aktivitetsniveauet i afdelingen i Estland fra udenlandske overførsler var højere end rivalernes.

Derudover fortalte Mørch, at der var et behov for 'undersøge og potentielt reducere' dem, skriver Financial Times, som har fået adgang til mødereferatet.

Thomas F. Borgen, der frem til 2015 var ansvarlig for området, »understregede behovet for en middelvej og ønskede at diskutere det yderligere uden for dette forum«.

Oplysningerne er ifølge avisen centrale. En kilde oplyser, at mødereferatet er et af de vigtigste dokumenter i den interne undersøgelse, som Danske Bank iværksatte inden sommeren.

»Dette var tidspunktet, hvor en beslutning om ikke at stoppe denne forretning, blev truffet«, siger kilden.

Hvidvasksagen strækker sig over årene 2007 til 2015. Financial Times har tidligere skrevet, at de mistænkelige pengeoverførsler i sagen toppede i 2013 med 30 milliarder dollar (192 milliarder kroner) fra ikke-estiske kunder.

Konklusioner ventes i næste uge

I sidste uge skrev The Wall Street Journal, at der gennem perioden blev ført 960 milliarder kroner igennem den estiske filial. Det er dog uvist, hvor mange af pengene der vedrører hvidvask.

Thomas F. Borgen var chef for international banking i Danske Bank i årene 2009 til 2012. Dermed var han i perioden også ansvarlig for den estiske filial.

I september 2013 blev han udnævnt til ordførende direktør i Danske Bank.

På mødet i oktober 2013 var, ud over Thomas F. Borgen og Lars Mørch, som forlod Danske Bank i april, også Henrik Ramlau-Hansen, der i 2016 blev formand for Finanstilsynet, men trådte tilbage i maj i år.

Af mødereferatet fremgår det også, at JPMorgan var blevet erstattet af Bank of America som samarbejdsbank for den estiske filial.

I Finanstilsynets rapport fra juli kom det frem, at den daværende samarbejdsbank, som nu viser sig at være JPMorgan, havde stoppet samarbejdet, på grund af bekymring omkring ikke-estiske kunder i filialen.

Konklusionerne fra Danske Banks interne undersøgelse ventes fremlagt onsdag i næste uge.

ritzau