»Det er vel meget godt gået«: Preben fik en mistanke, tog en skrivebordsdag og og tjente så 100.000 til staten på én dag Flere byretter fortæller, at de på grund af nedskæringer har valgt at nedprioritere revisionen af dødsboer, selv om det koster staten penge. Da fogedchef Preben Veng brugte en sommerdag på en grundig gennemgang af sagerne, fandt han fejl for over 100.000 kr., siger han.

FOR ABONNENTER Fogedchef Preben Veng er tidligere skiftechef ved Retten i Aarhus. En sommerdag for et par år siden kiggede han på afdelingens papirbunke med dødsboer på sit skrivebord og tænkte, at nu ville han revidere dem grundigt. En arbejdsdag senere havde Veng indtjent over 100.000 kr. til den danske statskasse, fortæller han. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind