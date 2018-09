Kampen mod flere uønskede dyr i Danmark synes tabt Tusindvis af mårhunde og andre uønskede dyr har slået sig ned i Danmark. Kampen er tabt, vurderer flere.

Kampen mod tusindvis af uønskede dyr i den danske natur synes tabt.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

Det er ikke længere muligt at udrydde flere af de skadelige arter, som kommer til udefra, vurderer både jægere, organisationer og biologer.

For eksempel er det umuligt at slippe af med de mindst 3000 mårhunde, der - selv om de bekæmpes - ventes at blive til mange flere.

Det samme gælder de mange tusinde fisk af arten sortmundet kutling eller de op mod 1000 nilgæs.

Biolog Hans Erik Svart fra Miljøstyrelsen erkender, at kampen mod de tre nævnte arter formentlig er tabt.

»Ja, vi får ikke stoppet dem, men vi prøver at holde bestanden nede på et acceptabelt niveau. Hvis vi for eksempel holdt op med at skyde mårhunden, ville antallet vokse meget mere«, siger Hans Erik Svart.

Også jægeren Jakob Arnbjerg fra Varde, der er med i en gruppe, som intensivt jager mårhunden, mener, at det er for sent at udrydde den.

Der er ellers på få måneder skudt 114 i hans område.

Der er 49 på EU's liste

Seniorforsker Jane Behrens fra DTU Aqua kan blot se til, at den sortmundede kutling, der stammer fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav, udvider sit område i danske farvande med cirka 30 kilometer om året:

»Vi kommer ikke af med den. Nogle fiskere har bifangster af sortmundet kutling på 80 til 100 tons om året, og i perioder fanger de ikke andet, når de går efter ål og fladfisk«, siger hun.

Mens myndighederne kæmper mod uønskede arter, banker flere på. På EU’s liste over uønskede dyr i Europa, der skal bekæmpes, står lige nu 49 plante- og dyrearter. Heraf findes de 19 i Danmark.

Men når listen udkommer næste gang i 2019, kan 30 nye arter optræde på den – heraf findes fem allerede i Danmark, skriver Jyllands-Posten.

