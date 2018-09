Danske Bank hjalp kunder med skattesnyd i Luxembourg

Danske Bank har andre problemer end de mange milliarder, som blev hvidvasket i bankens filial i Estland: Skattestyrelsens efterforskere har fundet frem til, at Danske Bank brugte det skandaleramte og nu lukkede advokatfirma i Panama Mossack Fonseca til at hjælpe danske kunder med at undgå at betale skat i Danmark.

Dokumenter afslører, at Danske Bank International i Luxembourg var kunde hos advokaterne i Panama og holdt møder med Mossack Fonsecas europæiske topfolk. Skattestyrelsen har nu givet materialet videre til både bagmandspolitiet og Finanstilsynet.

Bevismaterialet stammer fra gigantlækket Panama Papers, som Skat købte en del af for 6 millioner kroner i september 2016. I et notat om sagen sætter Skattestyrelsen ikke navn på banken i søgelyset. Men ifølge Politikens oplysninger er der tale om Danske Bank. Politiken har adgang til hele Panama-lækket, og her viser en gennemgang forbindelser mellem Danske Bank og Mossack Fonseca. Både via Danske Bank International SA i Luxembourg og – i højere grad – via den skandaleramte filial i Estland.









Jeg ønsker som minister en hård kurs over for rådgivere Karsten Lauritzen, skatteminister

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have afklaret, om banken kan stilles til ansvar.

»Jeg ønsker som minister en hård kurs over for rådgivere, der bevæger sig i gråzonen, og dem, der er helt inde, hvor vi tror, det er ulovligt. De sager skal prøves, og de skal rejses, hvis der en kinamands chance for det«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, understreger, at der aldrig var tale om et samarbejde mellem Danske Bank og advokaterne i Panama. Som kommentar til, at dokumenter om bankens kontakter til Mossack Fonseca af Skattestyrelsen er overdraget til bagmandspolitiet og Finanstilsynet til vurdering af, om Danske bank har hjulpet danske kunder med skatteunddragelse, siger Flemming Pristed:

»Vi stiller os naturligvis til rådighed for myndighederne, som vi løbende har en god og konstruktiv dialog med«.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra bagmandspolitiet og Finanstilsynet.

Som det tidligere har været fremme, var Nordea blandt Panama-advokaternes 10 største samarbejdspartnere på verdensplan.

Selv om Danske Bank International brugte Mossack Fonseca langt mindre end Nordea, medvirkede banken altså også til at servicere kundernes selskaber i mindst syv tilfælde. Det skete, selv om ledelsen i nogle selskaber åbenlyst bestod af stråmænd hyret af Mossack Fonseca til opgaven, og hvor den virkelige ejer gemte sig bag navnløse aktier, såkaldte bearer shares. En klassisk opskrift, når formålet er at gøre det umuligt at spore en formue tilbage til ejeren, for eksempel fordi man vil undgå at betale skat.





»Dokumenter fra konkrete sager viser, at det pågældende pengeinstitut har ageret mellemmand mellem danske skatteydere og Mossack Fonseca«, fremgår det af Skattestyrelsens notat, som ikke oplyser noget om omfanget af skatteunddragelse hos kunderne i Danske Bank.





Skat kan kræve 227 millioner ind

Skattestyrelsens efterforskere kulegraver i alt 317 såkaldte offshoreselskabers tilknytning til Danmark, som findes i de dokumenter fra Panama Papers, som Skat købte i 2016. Arbejdet kommer til at skaffe mange millioner hjem til statskassen, viser et statusnotat: Afgørelsen i foreløbig 108 sager betyder, at de berørte skal betale 227 millioner kroner ekstra i skat af de penge, som de havde gemt i skattelyselskaber – forudsat at Skattestyrelsen vinder alle sagerne, og skatteyderne har pengene til at betale.

Og efterforskningen er langtfra færdig.

»Jeg havde ikke regnet med, at der var så mange penge i det«, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

»Jeg er på den ene side ked af det, fordi det viser, at der er virksomheder og en lang række enkeltpersoner, som er parate til at snyde. På den anden side er jeg glad for, at de nu kommer til at betale«.