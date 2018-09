Peter Madsens forsvarer: Lad jer ikke forblænde af anklageren og drop livstidsstraf

Forsvareren i Ubådssagen kræver en tidsbegrænset fængselsstraf på mellem 14 og 16 år, når landsretten skal afgøre strafudmålingen i dag.

»Det kan være let at lade sig imponere og forblænde af de ord, som anklageren er kommet med i sin meget farverige procedure«, indleder Betina Hald Engmark sit forsvar i den sidste dag i ankesagen om ubådsdrabet.

Peter Madsen sidder ubevægelig på stolen ved siden af hende. Han støtter hænderne på hagen og kigger ikke andre steder hen end på den computerskærm, der er placeret på bordet foran ham og hans forsvarer. Han har sorte rande under øjnene.

Anklager Kristian Kirk har procederet på, at Peter Madsens livstidsdom skal fastholdes af landsretten. Og hvis ikke landsretten kommer til samme resultat som byretten, ønsker anklageren, at Peter Madsen idømmes en forvaringsdom.

Forvaring er også en tidsubestemt dom. Den bruges, når det vurderes, at den dømte er for farlig til at lukke ud i samfundet. Den dømte kan først blive lukket ud igen, når en domstol beslutter, at han ikke længere udgør en fare for andre. Der kan gå mange år, har anklageren redegjort for.

Forsvarer Betina Hald Engmark er ikke enig i, at en livstidsdom eller en forvaringsdom skal komme i spil. Først og fremmest sætter hun spørgsmålstegn ved byrettens afgørelse.

»Byrettens livstidsdom er helt skæv i forhold til den ensartethed, der skal gælde i straffesager«, siger hun.

»Peter Madsen er for det første ikke tidligere straffet«.

Peter Madsen bør ifølge hende have en tidsbestemt straf på mellem 14 og 16 års fængsel.

Anklagerens sager kan ikke bruges som pejlemærke

Udgangspunktet er 12 års fængsel for et drab, men eftersom der er flere skærpende punkter, så ender vi nok deroppe af, forklarer hun under sin procedure.

»Men de sager, som anklageren har henvist til omkring livstid i sin procedure, de drejer sig om drab på børn, eller personer, som er tidligere straffet for personfarlig kriminalitet, eller personer, som har forsøgt at begå drab på flere«.

Hun peger derfor på, at Peter Madsen-sagen ikke er i samme kategori, som den praksis anklageren har gennemgået.

»De kan ikke bruges til pejlemærke for denne sag«, forklarer hun.

Desuden kan retslægerådets erklæring ikke bruges som særligt tungtvejende vurdering, når det skal vurdere om han kan idømmes forvaring. Det skyldes ifølge forsvareren, at de har anvendt ordet »kan« udgøre en fare, og ikke med sikkerhed vil udgøre en fare for andre mennesker.

Der falder dom i sagen klokken 15.