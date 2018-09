Anklager om PET-sagen: »Samfundsmæssigt er vi oppe på den store klinge«

Det er ikke hver dag, at en tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) står tiltalt for tavshedsbrud og kan ryge op til to år i fængsel. Men det er i yderste konsekvens, hvad Jakob Scharf risikerer, hvis Københavns Byret om få måneder dømmer ham for at have røbet fortrolige forhold 28 gange i bogen 'Syv år for PET'.

Anklagemyndigheden repræsenteret ved Viborgs vicestatsadvokat, Jakob Berger Nielsen, og senioranklager Sonja Hedegaard fra Københavns Politi gjorde meget ud at betone, hvor alvorlig en sag det er at svække sikkerhedstjenestens muligheder for at operere og beskytte nationen mod terror og andre trusler mod statens sikkerhed.



Faktisk endte anklagemyndigheden med at bruge hele førstedagen i retten på sin forelæggelse, så forsvarets gennemgang måtte udskydes. Gang på gang slog anklagerne ned på sagens principielle aspekter, omtrent som de styrtdykkende måger på maleriet over dommerne i retssal 41 på Strøget. Forholdet til fremmede tjenester og PET's kilder og arbejdsbetingelser står på spil:

»Samfundsmæssigt er vi oppe på denne store klinge. Sagen drejer sig om beskyttelsen af vores demokrati og om PET's fortsatte mulighed for at have de rette redskaber og forudsætninger for at løse sine opgaver«, begyndte vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen, der mener, at Jakob Scharf har påført sin tidligere arbejdsgiver en betydelig risiko for at blive svækket ved at medvirke i den omstridte bog skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager.

Det afviser den tidligere PET-chef imidlertid blankt: »Jeg kan bestemt ikke erkende, at jeg skulle have overtrådt min tavshedspligt«, lød dagens eneste replik fra Jakob Scharf, der mødte solbrun og kortklippet frem i koksgrå habit og med talrige røde ringbind i muleposerne.



Tre kategorier

Sagen mod Jakob Scharf tog sin begyndelse i 2016, da bogen 'Syv år for PET' udkom efter et fogedforbud og politianmeldelser mod den tidligere PET-chef, forfatteren og flere medier, herunder Politiken, der optrykte bogen som særtillæg.

Det er på den baggrund, at Jakob Scharf nu er tiltalt efter skærpende omstændigheder for at have røbet fortrolighed oplysninger fra sin periode som PET-chef fra 2007 til 2013. Anklagemyndigheden inddeler sine 28 anklagepunkter i tre kategorier:

Oplysninger, der aldrig før har været offentligt fremme, hvilket der bliver lagt afgørende vægt på. Oplysninger, der tidligere har været omtalt i medierne, men som efter anklagernes mening ikke giver Jakob Scharf carte blanche til at bekræfte endsige uddybde dem. Og endelig oplysninger, der har været omtalt i offentlige retssager mod terrorister, men som også skal omgås med forsigtighed.

Anklagemyndigheden brugte en stor del af sin forelæggelse på, hvorfor særlige fortrolighedsregler gør sig gældende for ansatte i efterretningstjenesten. Det følger både af PET-loven og det forhold, at tjenestens arbejde er undtaget for lov om offentlighed, sagde vicestatsadvokaten, der også pegede på nogle særlige normer for efterretningsvæsnet.

Samtidig undlod anklageren ikke at gøre opmærksom på, at Jakob Scharf som PET-chef selv underskrev en generel erklæring fra 2013 om at spørge tjenesten om lov, før man som ansat medvirkede i blandt andet bøger og foredrag.

»Det er PET og kun PET, der råder over oplysningerne og kan afklassificere dem. Dem kan man ikke tage med sig ud ad døren«, sagde Jakob Berger Nielsen og understregede, at når efterretninger stammer fra udenlandske tjenester, kan end ikke den siddende PET-chef videregive dem uden tilladelse.