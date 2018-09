Købere af nye boliger lokkes i skattefælde Boligkøbere skal betale 5.000 kroner ekstra hver måned, fordi Skats vurdering blev firedoblet.

Købere af nye boliger i de større byer risikerer at løbe ind i et alvorligt skattesmæk, der kan løbe op i adskillige tusinde kroner hver måned.

Ejendomsmæglerne er efter loven forpligtet til at oplyse køberne om, hvor meget de må forventes at betale i boligskatter. Men da der ikke er foretaget vurderinger af de nye boligejendomme, er mæglerne nødt til at støtte sig til vejledende tal fra Skat, og de har vist sig at ramme helt ved siden af i flere tilfælde.

Således har 30 familier, der købte rækkehuse på små grunde i Nordhavn i København, fået regninger for grundskyld, som ligger mere end 60.000 kr. over det, som mæglerne på baggrund af tal fra Skat havde oplyst dem om.

»Man køber i blinde«, siger Peter Thielst, der sammen med sin kone og to børn flyttede ind i et af rækkehusene i 2016.

I salgsopstillingen var grundværdien opgjort til 621.000 kr., og den årlige grundskyld lød på godt 21.000 kr.

Men da Skat havde vurderet ejendommen i oktober 2016, lød vurderingen på 2,5 millioner kr., og den årlige betaling i grundskyld løber dermed op i mere end 84.000 kr. om året. En forhøjelse på 63.000 kr.

Oveni kommer ejendomsværdiskatten, der betyder, at familierne skal betale næsten 10.000 kr. om måneden bare i boligskatter.

»Grundvurderingen er 3-4 gange højere, end vi i vores vildeste fantasi forestillede os, da vi købte«, siger Peter Thielst.

Han havde inden købet forsøgt at få Skat til at svare på, om man kunne regne med tallene i salgsopstillingen.

»Det ville Skat ikke svare på, men de opfordrede os til at kigge på sammenlignelige ejendomme. Det gjorde vi, og vi mente, at vi dermed var på den sikre side«.

De 30 boligejere har alle klaget over Skats høje vurdering. Skat afviste klagen, som nu skal behandles af Landsskatteretten.

Defekt system bruges stadig

En række andre nye boliger i København, Køge, Aarhus og Aalborg sælges på samme måde med vejledende vurderinger fra Skat, der kan udløse store skattesmæk til køberne. Problemet opstår, fordi Skat bruger beregningsmetoderne fra det gamle vurderingssystem, som er blevet kasseret af regeringen og Folketinget, når de sender tallene til ejendomsmæglerne. Skatteministeriet har beregnet, at grundene under lejlighedsbyggerier i København skal vurderes næsten seks gange højere i det nye system.

Det er ikke rimeligt, at boligkøbere bliver lokket i en fælde Anders Johansson (K)

Både Skat og Vurderingsstyrelsen, der 1. juli har overtaget opgaven fra Skat, fraskriver sig ansvaret for vurderingerne. Det samme gør ejendomsmæglerne i salgsopstillingen, men de henviser ofte til, at de har fået tallene fra Skat. En række ejendomsmæglere betegner det som et stort problem, at de ikke kan få sikre tal.

»Det er en rigtig uheldig situation. Vi vil gerne sikre højest mulig grad af forbrugerbeskyttelse, og det kan vi ikke, som det er i øjeblikket«, siger Lone Bøegh Henriksen fra Home.

Hun peger på, at mæglerne hverken kan få oplyst de nye vurderinger eller de nye satser for ejendomsværdiskat og grundskyld. Resultatet er stor usikkerhed for boligkøberne.

»Vi kan jo forestille os, at der kommer nogle store stigninger«.

Den konservative skatteordfører Anders Johansson vil tage sagen op over for skatteministeren.

»Det er ikke rimeligt, at boligkøbere bliver lokket i en fælde og får en regning, der er fire gange højere, end hvad skattevæsenet har stillet dem i udsigt«, siger han.