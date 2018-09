Det endte med skud og knivstikkeri: Fire mænd fængsles efter tumult i trafikken Fire personer er blevet varetægtsfængslet efter en voldsom episode fredag aften i Skovlunde.

Fire mænd, der blev anholdt efter et skyderi fredag aften i Skovlunde, er blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Glostrup.

Det oplyser anklagemyndigheden på det sociale medie Twitter.

Der blev både afgivet skud og stukket med våben i forbindelse med episoden, der var kulminationen på chikane i trafikken.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre. Det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvad de fire er blevet sigtet for, eller hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Personer i to biler generede hinanden under kørsel på Ballerup Boulevard, og det førte til, at de stødte sammen i krydset ved Bybjergvej.

Mændene stod ud af bilerne og begyndte at slås. I den forbindelse blev der affyret fire til seks skud, lød meldingen Københavns Vestegns Politi tidligere lørdag.

Men der blev også brugt stikvåben, og to mænd på 23 og 34 år fik blandt andet stiklæsioner, lyder det fra politiet. Ingen blev dog ramt af skuddene.

Ingen sammenhæng med bandekrig

Begge de sårede er blevet anholdt, og det gælder også to andre mænd på henholdsvis 19 og 25 år.

Samtlige er fra Ballerup-området, og lørdag skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.

Sagen ser altså ikke ud til at have sammenhæng med den seneste tids skyderier i forbindelse med en bandekonflikt i Storkøbenhavn.

ritzau