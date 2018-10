Mange unge kæmper for at tage sig sammen i skolen. En gruppe af topmotiverede unge finder deres motivation udenfor skolesystemet

Der findes en gruppe af unge, som skiller sig ud fra mængden ved et særligt engagement - udenfor uddannelsessystemet. De er kreative, meget ambitiøse og kan arbejde langt ud over en almindelig arbejdsuge.

En gruppe forskere fra Center for Ungdomsforskning kalder dem 'de topmotiverede' i en ny bog.

»De kan ikke se, hvorfor de skal sidde på skolebænken i årevis for at lære ting, som de oplever, at de lige så godt bare kan kaste sig ud i at gøre. Nogle af dem føler sig begrænsede af uddannelsessystemet, der har for meget fokus på karakterer og for lidt frirum til at forfølge egne projekter«, siger souschef og lektor Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning.

En del af disse unge er aktive på sociale medier, hvor tusindvis af andre unge følger dem og inspireres. Dermed sætter de topmotiverede unges valg og tanker sig spor langt ud over dem selv. Forskerne betragter det, som de topmotiverede står for som »en vigtig tendens, hvis man vil forstå, hvor unge generelt bevæger sig hen«.

Der er nok lidt for lidt luft og for ringe plads til, at de unge får mulighed for at prøve det af, som tænder dem Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium

Niels Ulrik Sørensen og de øvrige forskere bag bogen oplever, at der blandt mange undervisere er en frustration over, at det er svært at motivere og engagere unge i uddannelsessystemet, og at mange unge kæmper med at tage sig sammen. Derfor gik forskerne på jagt efter, hvad der motiverer unge udenfor uddannelsessystemet.

»Motivation er ikke bare noget, den enkelte har eller ikke har. Det skabes i et samspil med noget, og vi har været interesserede i, hvad der er udenfor uddannelsessystemet, der kan virke motiverende for dem. Håbet har været, at det kan give os en viden, som uddannelsessystemet også kan lære af«, siger han.

Fakta De topmotiverede Fire forskere fra Center for ungdomsforskning på Aalborg Universitet - Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen, Mette Lykke Nielsen og Mette Pless - er aktuelle med bogen ’De topmotiverede unge’ , der er udgivet med støtte fra Egmont Fonden. Forskerne har søgt efter svar på, hvad der motiverer unge uden for uddannelsessystemet - og om disse svar kan lære uddannelsessystemet noget nyt. Forskerne oplever, at stadig flere undervisere i skolesystemet giver udtryk for, at det er svært at motivere og engagere unge, og at mange unge kæmper for at tage sig sammen. Vis mere

Formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, der er rektor på Gefion Gymnasium i København, nikker genkendende til beskrivelsen af »de lidt skæve unge, som har deres prioriteringer andre steder end i skolesystemet«.

»De kan føle sig låst i et system, der er fikseret på, at man skal hurtigt igennem og score gode karakterer. Jeg oplever dog ikke et generelt motivationsproblem blandt unge. Men motivation i dag findes for meget i det ydre og for lidt i det indre. De yder det, de skal, fordi det er det, man gør, så man kan komme videre. Der er nok lidt for lidt luft og for ringe plads til, at de unge får mulighed for at prøve det af, som tænder dem«, siger hun.

Birgitte Vedersø forklarer, at netop det er en af årsagerne til, at der flere steder er igangsat forsøg, »hvor vi arbejder med den indre motivation - for eksempel ved at nedtone andelen af karakterer«.

Direktør i tænketanken DEA Stina Vrang Elias forklarer, at »paradokset er, at uddannelsessystemet i dag rummer en større mangfoldighed af unge - og at der derfor er et indlysende behov for at møde og anerkende dem forskelligt«. Men: Når flere uddanner sig mere, er det også legitimt, at politikerne kigger på den økonomiske side af det og forsøger for at skubbe på, så de unge kommer hurtigere gennem systemet.