Frank Jensen om ny kunstig ø: »Det gode er jo, at vi kan starte, uden at nogen skal have penge op af lommen« Københavns Kommune og staten kommer hver til at eje selskabet bag den nye kunstige ø. Hvem der skal betale, hvis projektet ikke, som forventet går i nul, svarer Frank Jensen ikke på.

En kunstig ø i København med boliger til 35.000 mennesker, en udbygning af metroen og en ny havnetunnel skal samlet beløbe sig i »nul kroner«.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det var ikke desto mindre budskabet, da Københavns overborgmester Frank Jensen (S) sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) tidligere i dag præsenterede planerne om at bygge en ny bydel ved navn 'Lynetteholmen' i vandet ud for Refshaleøen.

For selv om projektet ifølge Lars Løkke Rasmussen kræver en investering på omkring 20 milliarder kroner, hentes pengene hjem på blandt andet salg af boliger og brugerbetaling i metro og havnetunnel.

Men hvad er nødplanen, hvis finansieringen ikke holder, og er opbakningen i Borgerrepræsentationen på plads? Politiken har spurgt Frank Jensen.

Det sker jo, at sådan nogle projekter bliver meget dyrere. Er det københavnerne, der skal afholde sådan en udgift, hvis det sker, eller er det staten, der stiller en garanti, eller hvordan kommer det til at foregå?



»Aftalen bygger på, at vi etablerer et fælles selskab, staten og Københavns Kommune, hvor vi ejer halvtreds procent hver, som bliver et datterselskab under det allerede eksisterende fælles selskab, vi har, By & Havn«.

»Vi modtager jo allerede jord ude i Nordhavn i dag og laver udbygning af Nordhavn, som har fundet sted over de seneste par år, så vi ved præcis kalkulerne på det, og derfor er det vores klare vurdering, at det her er et projekt, der vil hvile i sig selv«.

Du siger, projektet skal gå i nul. Men hvis det nu ikke går i nul, hvor skal regningen så sendes hen?

»Vil nogle tilkøbe nogle løsninger, så må man selvfølgelig tale om finansieringen af det og skyde de penge ind i selskaberne. Men udgangspunktet er for begge parter, og det har statsministeren jo også lagt vægt på, at det her er så at sige et lukket regnskab«.

Men det er vel set før, at offentlige projekter er blevet dyrere, end hvad man havde regnet med, I har vel tænkt på, hvem der så skal smide pengene ind?

»Jo, men sådan kommer der jo faser i det her. Nu går vi i gang. Nu laver det her planlægningsgrundlag, VVM’en (vurdering af virkninger for miljøet red.), og miljøredegørelsen. Det gode er jo, at vi kan starte, uden at nogen skal have penge op af lommen, fordi det er faktisk en god forretning at lave spunsen og modtage jorden. Det kan finansiere det nye land, vi laver«.

'Spunsen' er det bassin, som skal fyldes med jord og blive til et en ny ø. Ifølge principaftalen om Lynetteholmen er regeringen og Københavns Kommunes forventning, at modtagelsen af jord kan finansiere dette basin.

Opbakning fra kolleger på Rådhuset: »De er jo begejstrede«

Frank Jensen har du dit flertal på plads i Borgerrepræsentationen?



»Det må jeg jo se. Selv om pressen ikke rigtig har vidst noget, har jeg jo haft lejlighed til at orientere dem om projektet. Så de kender godt projektet, mine kolleger på Rådhuset, og de er jo begejstrede, for alle ved jo, at vi skal klimasikre København«.