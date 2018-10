I England kræver sex samtykke: Ny lov kan give flere domme for voldtægt Storbritannien har nogle af de erfaringer, justitsminister Søren Pape Poulsen efterlyser som grundlag for at se på, om den danske lov skal ændres.

Flere anmeldelser og flere dømte gerningsmænd. Det vil efter al sandsynlighed blive resultatet, hvis Danmark laver sin lov om, så voldtægt ikke blot er sex under tvang, men omvendt – sex uden samtykke.



Det vurderer den britiske forsker Dominic Willmott fra University of Huddersfield. Han er ph.d. og forsker i retssystemets behandling af voldtægtssager på Department of Psychology.

»Hvis der er opmærksomhed i medierne på, at man ønsker, at ofrenes retsstilling bliver bedre, vil flere stå frem. Hvis de så samtidig ser, at flere rent faktisk bliver dømt, vil det forstærke modet«.

Hans vurdering kommer, efter at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i Politiken i går fortalte, at han sætter sine embedsmænd til at indhente oplysninger om andre landes erfaringer med samtykke i definitionen af voldtægt.

Den danske straffelov definerer i dag voldtægt som tvang til samleje ved »vold eller trussel om vold« eller ved »anden ulovlig tvang« eller med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig det. Men justitsministeren er nu parat til at se på en mulig model for samtykke.

I Storbritannien har de netop den slags erfaringer, for her blev samtykket pindet ud i loven i 2003. Siden er antallet af politianmeldelser mere end tredoblet, og på de seneste 10 år er antallet af domfældelser næsten fordoblet.

Skal sikre sig »positiv respons«

Dominic Willmott er chokeret over, at samtykke ikke allerede indgår i den danske definition af voldtægt, for voldtægt under fysisk tvang er relativt sjældent, siger han.

»Voldtægt, som følger stereotypen, at en mand ligger i en busk og hopper på en kvinde og tvinger hende til sex, udgør kun omkring 10 procent af alle voldtægter. De resterende sker mellem folk, som kender hinanden. Og her er det ikke sikkert, at kvinden fysisk blev presset, men hun har været i en situation, hvor hun ikke følte sig i stand til at sige fra. Det er derfor, samtykket er så vigtigt«, siger Dominic Willmott, som fremhæver, at han taler om en mand og kvinde, men at det naturligvis gælder uanset offers og gerningsmands køn.





Da man ændrede loven i Storbritannien, skete det efter en række sager, hvor gerningsmænd blev frifundet, fordi de sagde, at de troede, at kvinden var med på at have sex. Derfor præciserede man definitionen af voldtægt, så gerningsmanden skal have sikret sig samtykke eller med rimelig sandsynlighed have troet, at der var samtykke.

»Det kan være verbalt, at han spørger, om hun er sikker på, at hun vil være med. Men det kan også være ved at gå langsomt frem og sikre sig positiv respons«, siger Dominic Willmott.

Han mener, at voldtægtslovgivningen er det eneste sted, hvor man traditionelt har lagt ansvaret på offeret.

»Der er ingen andre forbrydelser, hvor vi lægger ansvaret på offeret. Hvis du har indbrud, vil dommeren aldrig spørge, om du lod vinduet stå åbent, fordi du samtykkede til indbruddet, men når det gælder voldtægt, mener vi, at ansvaret er offerets«.