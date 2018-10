Iransk PET-beskyttet oprørsgruppe i Ringsted anklages for at være bedragere Lederen af en hollandsk ASMLA-gruppe undsiger i en bitter strid den PET-beskyttede ASMLA-gruppe fra Ringsted og kalder dem løgnere. Den danske gruppe afviser beskyldningerne.

Hatam Neisis mørke øjne spejder mistænksomt rundt i indkøbscentret, inden han retter tweedjakken og sætter sig på kanten af sædet.

Eksiliranere 28. september iværksatte politiet og PET en storstilet menneskejagt, hvor veje blev lukket i timevis. Ifølge DR Nyheder frygtede politiet et forestående angreb mod eksiliranere i Ringsted. Ringsted-gruppensiger, at den er en del af bevægelsen ASMLA, der kæmper for selvstændighed i den olierige region Ahvaz, også kendt som Arabistan, i Iran. Ukendte gerningsmænd begik 22. september et terrorangreb mod en militærparade i Ahvaz og dræbte 25 mennesker. Talsmændene fra den danske ASMLA udtalte, at Ahvaz-oprørere stod bag. Iran kræver et antal personer i Danmark udleveret til retsforfølgelse oven på angrebet i Ahviz. Ringsted-gruppen siger, de sympatiserer med angrebet, men afviser at have noget med det at gøre. Den hollandske gruppe i ASMLA-bevægelsen hævder at være den sande leder af seperatistbevægelsen og anerkender ikke ASMLA-gruppen fra Ringsted. De to grupper er i strid med hinanden. Vis mere

Han studerer ansigterne på forbipasserende, mens han beder os om at fremvise identitetspapirer, der kan dokumentere, hvad vi påstår at være.

Hatam Neisi er velklædt. I Holland er han udråbt til leder af bevægelsen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), der kæmper for uafhængighed i Ahvaz-regionen i Iran.

Han er også mistroisk. Det har han grund til at være. For under et år siden trådte ukendte gerningsmænd ud af en stjålen BMW i Haag og åbnede maskingeværild mod oprørslederen Ahmad Mola Nissi. 52-årige Nissi døde øjeblikket på fortovet foran sit hjem, hvor hans kone og fem børn ventede. Gerningsmændene er aldrig fundet.

Efter drabet blev Hatam Neisi udråbt til ny leder af ASMLA, og han lever under beskyttelse fra den hollandske efterretningstjeneste AIVD – pendanten til Danmarks PET.

Undsiger dansk gruppe

Når Hatam Neisi har indvilget i at mødes en formiddag i et dansk storcenter, skyldes det indirekte den landsdækkende politiaktion fredag 28. september. Under stor mystik blokerede dansk politi og PET i timevis for trafikken på Sjælland og Fyn. Ifølge DR Nyheder var det en konkret trussel mod iranske ASMLA-aktivister i Ringsted, der var årsag til politiaktionen.

Men Hatam Neisi sætter store spørgsmålstegn ved Ringsted-gruppens legitimitet. Han henviser til dybe administrative stridigheder og interne konflikter.

De kæmper kun for sig selv Hatam Neisi, Holland

»Ringsted-gruppen blev bortvist fra ASMLA i 2015. Alligevel bruger de ASMLA’s navn og henviser til drabet på Ahmad Mola Nissi i Holland for at retfærdiggøre truslen mod dem her i Danmark. Selv om Nissi og ASMLA intet har at gøre med dem«, siger Hatam Neisi.

Politiken har talt med Ringsted-gruppens ledere Habib Jabor og Yaqoub Al Tustari. Begge grupper er enige om, at Ahvazi-bevægelsen splintrede i to dele i 2015 på grund af en konflikt, og at de ikke længere er på talefod. Siden da har den hollandske og den danske gruppe kæmpet om, hvem der er den ægte vare. Begge påberåber sig at være den eneste rigtige ASMLA, der udtales med arabisk rullen på tungen ­– Asma’la.

Yaqoub Al Tustari afviser de hollandske anklager: »Der er kun én ASMLA, og det er os. Den hollandske gruppe blev smidt ud i 2015, og vi er ikke længere på talefod. Du skal ikke lytte til dem«, svarer Al Tustari, som optræder under pseudonym. Politiken er bekendt med hans rigtige identitet.

Blodige spor

Skænderiet kunne minde om kolonihavepolitik, bortset fra at danske sikkerhedsenheder er i højeste alarmberedskab for at beskytte Ringsted-gruppen. Ahvaziernes kamp mod centralstyret i Iran trækker blodige spor ned gennem Europa og Mellemøsten.

22. september blev 25 mennesker dræbt og yderligere 70 såret i et terrorangreb i byen Ahvaz i Iran, da ukendte gerningsmænd åbnede ild mod et iransk militæroptog. Kort efter erklærede Ringsted-gruppen, at oprørere fra bevægelsen Awhazi National Resistance stod bag angrebet. Så brød helvede løs.

Den hollandske gruppe lyver Yaqoub Al Tostari