Rigsrevisionen: Fiskere fik penge i strid med loven Danske fiskere har fået EU-tilskud i strid med loven, og ansøgere er blevet forskelsbehandlet, lyder det fra Rigsrevisionen, som kalder forvaltningen meget kritisabel.

Forvaltningen af tilskudskroner til dansk fiskeri er langtfra foregået efter bogen.

Det vurderer Rigsrevisionen i en ny kritisk rapport om de danske myndigheders administration af EU-støttekroner til fiskeriet, erfarer Politiken.

Danmark modtager i årene 2014-20 cirka 1,55 milliarder kroner fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som blandt andet skal finansiere projekter, »der skaber nye jobs og bedre livskvalitet langs de europæiske kyster«.

Men ifølge Rigsrevisionen, som er Folketingets uafhængige kontrolinstans, har de danske myndigheders administration af pengene været særdeles mangelfuld.

»Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets forvaltning af tilskudsordningen under EHFF-programmet samlet set har været meget kritisabel«, fremgår det af Rigsrevisionens rapport, som efter planen bliver offentliggjort på onsdag.

Hvert EU-land får tildelt en andel af pengene fra EHFF ud fra størrelsen på landets fiskeindustri. Herefter er det op til hvert enkelt land at fordelene pengene til en vifte af projekter som eksempelvis nyt trawludstyr, fangstsensorer og net med større masker.

Fiskere bliver udelukket fra at modtage tilskud, hvis de gentagne gange har lavet grove fejl. Og ifølge flere kilder vurderer Rigsrevisionen, at der har været tilfælde af muligt svig, mens ansøgere er blevet forskelsbehandlet fra myndighedernes side.

»Ministeriets mangelfulde forvaltning har medført, at ministeriet har udbetalt tilskud i modstrid med lovgrundlaget, samt at der er sket forskelsbehandling af ansøgerne«, skriver Rigsrevisionen.

»Så betændt som en byld«

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, kalder det skræmmende, hvis der er sket forskelsbehandling af fiskere, når de mange EU-penge er blevet fordelt.

»Det er ikke godt, hvis der har siddet nogen og forskelsbehandlet. Det er jo så grelt, som noget kan være, at Jensen får, og Petersen ikke får, hvis de lever op til de samme kriterier. Det er ikke noget, vi er kendt for i Danmark, at det er den måde, vi uddeler midler på«, siger Ib Poulsen.



Han påpeger, at han ikke har læst rapporten, men Rigsrevisionens kritik bestyrker ham i, at forvaltningen af fiskeriområdet har været fuld af problemer.

»Det har vist, at det var så betændt, som en byld kan være«, siger DF-ordføreren.



Han mener derfor, at sagen bør få yderligere konsekvenser.

»Selvfølgelig er der nogen, der skal drages til ansvar for det her. De, der har gjort noget i strid med loven, skal drages til ansvar«, siger Ib Poulsen.

Er det her potentielt belastende for fiskeriminister Eva Kjer Hansen?

»Ja«.

Hvorfor?

»Fordi hun har siddet som minister før«, siger han og betoner, at fejlene efter hans opfattelse er sket før hendes nuværende embedsperiode, men at hun også havde ansvaret for fiskeriet som minister fra 2007 til 2010 og fra 2015 til 2016.



En byge af kritik

Det er langtfra første gang, at den danske fiskeriforvaltning får hård kritik.

I august 2017 udgav Rigsrevisionen en beretning, der indeholdt en usædvanlig hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriets og dermed en række fiskeriministres forvaltning af landets fiskekvoter. Rigsrevisionen mente dengang at have fundet eksempler på mulig dokumentfalsk, stråmandsvirksomhed og brud på fiskeriloven.

I samme ombæring blev det politiske ansvar for fiskeriet flyttet fra daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Udenrigsministeriet, hvor Eva Kjer Hansen i dag er ansvarlig for området. Derudover blev mindst tre embedsmænd enten hjemsendt eller flyttet fra fiskeriområdet.