Regeringen lader landbruget slippe for nye ubehagelige klimakrav Landbruget bør bidrage mere, end regeringen lægger op til i nyt klimaudspil, lyder kritik.

Regeringens kommende klimaplan vil fokusere på transportsektoren, mens dansk landbrug slipper for nye ubehagelige miljøkrav, bekræfter regeringskilder over for Politiken.

Regeringstoppens analyse er, at der er brug for ny viden, hvis landbruget skal gøres mere klimavenligt, uden det går ud over eksport og arbejdspladser. Derudover er vurderingen, at tidspunktet ikke er det rette, fordi erhvervet i forvejen er presset.

Men den prioritering undrer både eksperter og oppositionspolitikere.



»Jeg er sikker på, at man godt kunne trykke landbruget mere på maven og sige, at nu skal sektoren sørge for at reducere udledningen mere. For der er ingen tvivl om, at landbruget også er en stor bidragyder af CO 2 «, siger Sebastian Mernild, der er administrerende direktør for klimaforskningsinstituttet The Nansen Center i Bergen.

»FN anbefaler, at hvis vi skal sikre os, at vi kommer under 1,5-2,0 grader, skal vi gå all in på alle områder i samfundet. Derfor undrer det mig, hvis nogen brancher får lov at gå fri«, siger han.

I den grønne tænketank Concito anbefaler direktør Christian Ibsen, at politikerne sætter mål for CO 2 -udledningen inden for alle sektorer – også landbruget. Målene skal tilsammen føre til, at Danmark bliver CO 2 -neutralt i 2050.

»Vi mangler simpelthen noget så godt gammeldags som nogle mål og noget regulering, der støtter op om det. Og landbruget skal altså også omstille sig. Hele den måde, vi producerer fødevarer på, skal ændre sig«, siger han.

Han roser til gengæld, at regeringen vil afsætte 90 millioner kroner til forskning i klimaeffektivt landbrug.

»Det er meget positivt, for vi har brug for mere viden om, hvordan vi for alvor kan reducere klimatrykket fra vores fødevarer«, siger han.

S og R: Ikke godt nok

Klimarådet, der rådgiver regeringen, har også tidligere haft fokus på landbruget. Rådet har foreslået, at hver landbrugsbedrift får sit eget klimaregnskab. På baggrund af det regnskab kan man vælge at pålægge en afgift eller give tilskud for at fremme en mere grøn produktion. Også Det Miljøøkonomiske Råd har konkluderet, at der er behov for en regulering af landbrugets udledning af drivhusgasser. I rådets rapport fra tidligere i år har det foreslået en afgift på de af landbrugets aktiviteter, som udleder drivhusgasser.

På Christiansborg møder det skarp kritik, at landbruget ser ud til at gå fri i regeringens udspil.

»De seneste klimarapporter understreger bare alvoren og det faktum, at vi bliver nødt til at tage fat på alle områder. Derfor siger det sig selv, at landbruget også skal reducere sin belastning«, siger Jens Joel, klimaordfører for Socialdemokratiet.

Partiet går til forhandlingerne med et krav om, at landbruget skal underlægges et klimamål, og foreslår konkret, at landbruget reducerer udslippet ved hjælp af en jordreform. Målet skal dog først fastsættes, efter landbruget er blevet hørt og selv er kommet med bud på, hvordan og hvor hurtigt reduktionen kan ske.

»Vi er nødt til at balancere det, så vi får stillet krav til dansk landbrug, men ikke krav, som i virkeligheden bare betyder, at CO 2 -belastningen flytter et andet sted hen«, siger Jens Joel, der eksempelvis ikke støtter op om de radikales forslag om at stoppe dyrkningen af en tredjedel af landets marker.

»Hvis man indfører sådan et krav, som så fører til, at den produktion bare bliver lavet i Polen eller endnu længere væk, vinder klimaet ikke noget ved det«, siger han.

Den risiko afviser de radikales klimaordfører, Ida Auken, der til gengæld mener, at Socialdemokratiets forslag om en dialog med landbruget rykker for lidt.