Mai Mercado om omfattende svindel: Det er gement tyveri fra de svageste Betroet ansat er efterlyst internationalt. Menes at have svindlet for 111 millioner kroner.

»Kontrollen er svigtet i uhørt grad«.

Sådan lyder det på et pressemøde fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), efter at ministeriet har opdaget, at en betroet medarbejder muligvis har svindlet for 111 millioner.

Mercado vil ikke udelukke, at andre kan have deltaget i underslæbet, men understreger, at efterforskningen ligger hos politiet, og at hun derfor ikke vil sige ret meget om det konkrete forløb.

Pengene ser ud til at være taget fra satspuljemidler, der skulle gå til de mest udsatte i samfundet.

»Men det ser ikke ud til, at projekter er lukket ned på grund af svindelen«, siger ministeren.

UNDERSLÆB FOR 111 MIO. KR. I august 2018 afslører en intern kontrol i Tilskudsadministrationen fejl i udbetalingerne. Det viser sig, at der ikke er tale om almindelige fejl. 24. september viser undersøgelse, at der er grund til at mistænke en medarbejder for at have tilegnet sig større beløb. 25. september politianmeldes vedkommende, en 64-årig kvinde med 40 års ansættelse i Socialstyrelsen. 5. oktober sættes tal på underslæbet: Kvinden mistænkes for at have taget i alt 111 mio. kr. siden 2002. Det første år tog hun 300.000 kr. Det steg gradvist og nåede 15,4 mio. kr. i 2010, men aftog i årene derefter, viser ministeriets gennemgang af underslæbet. Vis mere

Medarbejderen er efterlyst internationalt. Ifølge Mai Mercado og hendes departementschef, Jens Strunge Bonde, er der tale om en betroet medarbejder, der har arbejdet i ministeriets område i omkring 40 år.

Opdaget i august

Alligevel har vedkommende siden 2002 haft mulighed for at overføre penge fra Tilskudsadministrationen, der i dag ligger i Odense, til sin egen konto. Det hele blev opdaget under en revision i slutningen af august, hvor det viste sig, at der var noget galt med en udbetaling. Det førte til optrevlingen af det, der ser ud til at være 16 års omfattende og målrettet underslæb.

Det er penge, der er taget fra de mest udsatte borgere i dette land. Det er gement tyveri. Mai Mercao

»Det er penge, der er taget fra de mest udsatte borgere i dette land. Det er gement tyveri«, siger Mai Mercado.

Hun tilføjer, at beløbet muligvis kan værre større end de 111 millioner kroner, der foreløbigt er tale om. Det bygger på undersøgelser af den mistænktes transaktioner de seneste 16 år, men har vedkommende været i gang med underslæb før det, kan størrelsen på beløbet blive større.

Ministeriet har nu bestilt to eksterne undersøgelser af, hvordan det omfattende underslæb overhovedet kunne finde sted. Samtidig er sagen meldt til politiet, der har efterlyst kvinden internationalt.

Kvinden var ikke på sin arbejdsplads, da ledelsen tog den beslutning, at hun formelt skulle bortvises og hendes adgang til bygningerne og computersystemet lukkes ned.

Hverken ministeren eller departementschefen vil komme nærmere ind på, hvordan det omfattende underslæb har kunnet lade sig gøre eller i øvrigt fortælle yderligere om den nu efterlyste kvinde. Det begrunder de med hensynet til politiets efterforskning af det, der er sket.

»Det er en mangeårig, betroet medarbejder, der på forskellig vis har overført beløb til sine egne konti. Svindelen er foregået i hele perioden i større eller mindre grad. Nogle år har det været meget store millionbeløb«, siger Jens Strunge Bonde.

122.000 overførsler kontrolleret

Afsløringen af det omfattende underslæb bygger på gennemgang af tilskudsudbetalinger for mere end 34 milliarder kroner. 122.000 overførsler tilknyttet 6.000 konti er kontrolleret.