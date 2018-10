Fiskere politianmeldes for mulig svindel med støttekroner Mistanke om svig med EU-fiskeristøtte betyder, at de danske myndigheder forventer at politianmelde en stribe støttemodtagere. Sagerne skal samtidig efterforskes af EU’s svindelkontor, OLAF.

Den mulige svindel med EU-støttekroner er af en så alvorlig karakter, at Udenrigsministeriet forventer at politianmelde flere fiskere eller folk fra fiskeindustrien, erfarer Politiken.

Rigsrevisionen har undersøgt udbetalingen af penge fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) til den danske fiskeindustri de seneste år og har fundet flere eksempler på, at ansøgere har været mere end almindeligt kreative for at få fingre i de mange millioner kroner.

»Rigsrevisionens undersøgelse viser en række tilfælde, hvor ansøgere og leverandører i modstrid med reglerne har været indbyrdes afhængige, eller at ansøger for eksempel har indhentet tilbud og har handlet med egne virksomheder, eller at fakturering har vist klare indikationer på stråmandsvirksomhed og svig«, skriver Rigsrevisionen i sin rapport, som bliver offentliggjort onsdag.

Mistanken om svig og andre brud på reglerne betyder ifølge Rigsrevisionen, at myndighederne »forventer at politianmelde mindst 10 procent af sagerne« fra Rigsrevisionens stikprøve, som omhandler projekter for over 200 millioner kroner.

Sagen skal samtidig efterforskes af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som undersøger mulig svindel med EU’s budget, korruption og alvorlige tjenesteforseelser.

Professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet kalder sagen for »meget alvorlig«.

»Det er nogle meget grelle fejl, der her bliver afdækket, og alt tyder på, at det vil få et strafferetligt efterspil. Det er en alvorlig kritik både i forhold til ansøgerne, som er under mistanke for svig i forskellige varianter, men også i forhold til de indre, administrative processer. Kritikken går meget dybt ind i myndigheden«, siger han.

Også professor Niels Vestergaard, der er leder af Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet og forsker i fiskeriregulering, ser på sagen med stor alvor.

»Flere fiskere er indbyrdes viklet ind i hinandens selskabskonstruktioner. Det kan godt se ud til, at der er nogen, der har udnyttet, at kontrollen fra forvaltningens side ikke har været i orden. I sidste ende er det dog ministeriets ansvar, at de offentlige midler udbetales i overensstemmelse med formålet, og det er tilsyneladende ikke sket i en række tilfælde«, siger han.

Udbetalt for mange penge

Dykker man længere ned i Rigsrevisionens rapport, er der en række eksempler på meget ringe forvaltning af de mange offentlige støttekroner til fiskeriet.

Danske fiskere har typisk kunnet få støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til eksempelvis at købe ny teknologi til deres kuttere eller erhverve sig net med større masker for at kunne fiske mere skånsomt. Men fiskere, som slet ikke var berettiget til støtte, har fået tilkendt midler, mens andre har modtaget for mange penge.

»Ministeriet har for eksempel ikke benyttet de rette støttesatser i op til 75 procent af de gennemgåede tilskudssager på den største tilskudsordning. Dermed har tilskuddet i en lang række tilfælde været for højt«, skriver Rigsrevisionen.

Det fremgår ikke af rapporten, hvilke støttemodtagere der kan se frem til at blive politianmeldt, men Rigsrevisionens rapport retter en del af sit kritiske lys mod nogle af de største fiskerivirksomheder i Danmark.

Selv om EU-reglerne tilsiger, at de største virksomheder maksimalt kan få dækket 30 procent af deres investering, så viser undersøgelsen, at flere af dem har modtaget langt større beløb.

»Vores gennemgang viser, at ministeriet har tildelt 50 procent i støtte til en række af de største fiskerivirksomheder i Danmark«, fremgår det af Rigsrevisionens rapport.

Ikke blot fodfejl

Der er også eksempler på en særdeles mangelfuld kontrol fra forvaltningens side.

»En ansøger fra en større dansk fiskerivirksomhed har oplyst en markant lavere omsætning end den bruttofortjeneste, der fremgår af det offentligt tilgængelige regnskab«, lyder det.

Ifølge Rigsrevisionen har Udenrigsministeriet, som har fået tildelt ansvaret for fiskeriområdet, slet ikke en forvaltning, der gør ministeriet i stand til at vurdere, om ansøgninger til EHFF-programmet lever op til helt basale grundbetingelser som antagelighed, der er en forudsætning for at kunne modtage støttekronerne.

Man har eksempelvis ikke i tilstrækkeligt omfang tildelt strafpoint for alvorlige overtrædelser af fiskerireglerne, som ellers i sidste ende kan udelukke fiskerne fra at modtage EU-tilskud. Ifølge Rigsrevisionen har myndighederne uddelt strafpoint i 34 sager i perioden 2013-2017. Efter Rigsrevisionens vurdering burde ministeriet dog have givet strafpoint i yderligere 29 sager.

»Da dette ikke er sket, vurderer Rigsrevisionen, at cirka 24 procent af de undersøgte tilskudsmidler er givet til fiskere, der ved en korrekt administration af strafpointsystemet burde være afskåret fra at kunne modtage tilskud«, lyder det.