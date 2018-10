Svindel for 111 millioner statskroner sker i et system, hvor 'pengene flagrer i vinden' Skandale om underslæb i Socialstyrelsen kommer ikke bag på Venstre-politiker, der i mange år har påpeget, at pengestrømme til udsatte er svære at følge.

Skandalen med den 64-årige afdelingsleder i Socialstyrelsen, som har svindlet for 111 millioner kroner fra styrelsens konti, har kun kunnet finde sted, fordi der er rod i statslige støttepuljer og tilskudssystemer til udsatte.

Det fastslår tidligere folketingsmedlem for Venstre Eyvind Vesselbo, der fortæller, at han i over 10 år jagtede svaret på, hvad der sker med de millioner, som af forskellige grunde ikke bliver opbrugt i løbet af støtteperioden.

»Disse penge, der løber tilbage, kan ikke altid kan spores. I regnskaberne står der ofte bare, at de er »bortfaldet«. Det giver gode betingelser for folk, der sidder inde i systemet og vil svindle«, siger Eyvind Vesselbo.

Det er endnu ikke blevet oplyst fra politiet eller fra en chokeret børne- og socialminister Mai Mercado (K), præcis hvordan den nu bortviste og forsvundne medarbejder, der har været ansat i Socialstyrelsen i over 40 år, kunne rage så mange millioner til sig.

Men Eyvind Vesselbo mener, at især den såkaldte satspulje er et så stort virvar af pengestrømme, at det kan lade sig gøre, hvis man kender systemet godt. Satspuljen er penge til initiativer til fordel for svage og udsatte grupper og personer på overførselsindkomst. I år er den samlede pulje på over 15 milliarder kroner.

Eyvind Vesselbo har blandt andet haft luppen på regeringens hjemløsestrategi til 500 millioner kroner for få år siden.

»Op mod 150 millioner var et år efter strategiens afslutning ikke blevet brugt endnu, og det var meget svært at spore, hvad der skete med de ubrugte midler«, siger Eyvind Vesselbo, der for et par år siden var medskribent på en Kronik i Politiken med titlen 'Pengene til satspuljen flagrer i vinden'.

Han har blandt andet rejst problemet over for finansminister Kristian Jensen (V). Statsrevisorerne fastslog desuden for 3 år siden, at »satspuljeordningen er unødigt kompleks og bureaukratisk«, og at »der mangler et enkelt og præcist samlet overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer«.

»Det er selvfølgelig trist, at 111 millioner kroner er forsvundet, men måske kan sagen føre til, at der endelig kommer hovedrengøring af puljesystemet«, siger Eyvind Vesselbo.

Mads Roke Clausen var indtil årets start direktør for Mødrehjælpen og er nu formand for Frivilligrådet. Han kalder det »dybt ulykkeligt, at så mange penge, der skulle være gået til udsatte, er blevet misbrugt«.

Han tilslutter sig Vesselbos pointe, at der er mange 'tilbageløb', eksempelvis fra støttede projekter, der aldrig er blevet startet. Mads Roke Clausen gætter på, at den mistænkte »kan have haft sugerøret nede i nogle af de midler, der står og flagrer på en eller anden konto«.



Mads Roke Clausen har kritiseret, at kontrollen af de organisationer, der modtager penge fra blandt andet satspuljen, er alt for stram og bureaukratisk. Nu er han bekymret for, om skandalesagen vil føre til mere bureaukrati ude i de enkelte foreninger, for »det vil være til stor gene for den sociale værdi, foreningerne tilfører Danmark«.

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kalder sagen »helt usædvanlig«. Ikke kun på grund af det svindlede beløbs størrelse, men også fordi det er foregået over så mange år dybt ind i en stor styrelse.



»Beløbene er ganske vist hævet drypvist, men man skulle alligevel tro, at den interne kontrol ville opdage det«.

Han er ikke i tvivl om, at sagen kan rokke ved tilliden til Socialstyrelsen, men understreger, at det er en enkeltpersons kriminelle adfærd.