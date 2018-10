Borgmester: Noget 'svineri' at kun de fem største byer må lave miljøzoner

Mens København, Aarhus og Odense ser frem til muligheden for at bruge nye, skrappere regler for miljøzoner, begræder andre byer, at de ikke har samme mulighed for at bekæmpe kræftfremkaldende luftforurening fra dieselkøretøjer.

»Det er noget svineri«, siger borgmester Erik Nielsen (S) fra Rødovre Kommune, der ser det som et symptom på, at forstæderne bliver glemt i en debat, der centrerer sig om København og provinsen:



»Vi er den kommune i Danmark med tredjestørst befolkningstæthed. Det kan ikke være meningen, at man skal have lov til at støje og møje gennem vores by, uden at vi har en mulighed for at stille krav«.

Det er udelukkende København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg, der i dag har mulighed for at indføre miljøzoner med særlige krav til dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 ton.

I juli fik Erik Nielsen og andre borgmestre rundt omkring i landet et håb om, at de ville få samme mulighed, fordi det forslag fremgik af et idekatalog til en kommende klimaplan fra embedsværket til regeringen. I lækkede dokumenter blev det foreslået at give byer med flere end 25.000 indbyggere mulighed for at indføre zonerne. I så fald flere end 40 byer. Men da regeringen tirsdag præsenterede udkastet til en klimaplan, var ideen om flere zoner skrottet. Det ærgrer også borgemesteren i Gladsaxe, Trine Græse (S): »Omegnskommunerne har også trafikmæssige problemer med massiv støj og møg. Kun at tænke på Københavns Kommune mener jeg vil være en stor fejl«, siger hun.

Skærpede krav

Hvor regeringen har undladt at forfølge ideen om miljøzoner i flere byer, så har den omfavnet en anden ide om skrappere krav inden for de eksisterende miljøzoner i landets fem største byer. Her vil regeringen give lokalpolitikerne mulighed for gradvist at skærpe kravene til dieseldrevne lastbiler, busser og varevogne. Ifølge regeringen kan de nye krav reducere udledningen af de kræftfremkaldende dieselsodpartikler med cirka 25 procent.

I Københavns Kommune har et flertal længe efterlyst muligheden for skrappere krav. Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fra Odense håber, at deres byer kommer til at gøre brug af de nye krav. I Aalborg kalder rådmand i by- og landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S), forslaget fra regeringen for »interessant«, mens Frederiksberg-borgmester Jørgen Glenthøj (K) konstaterer, at udspillet stemmer fint overens med kommunens ambitioner. Tilmed vil borgmestrene fra de tre største byer også gerne have mulighed for at begrænse brugen af de ældste dieseldrevne personbiler, hvis de finder det nødvendigt.



»Regeringen tager for små skridt«, siger Peter Rahbæk Juel.

Fakta Miljøzoner I miljøzoner skal tunge dieselkøretøjer overholde særlige krav til partikeludslip. I dag findes den slags zoner kun i de fem største byer.

Regeringen vil skærpe kravene, der stammer fra 2010, hvilket betyder, at de for længst er overhalet af teknologiudviklingen.

Fra 1. juli 2020 stilles krav om, at lastbiler og busser uden partikelfilter skal leve op til euronorm 5.

Fra 1. juli 2022 stilles krav om Euro 6, der blev obligatorisk for alle nye lastbiler og busser i 2014.

Der vil frem mod 2025 også ske en gradvis stramning af reglerne for dieseldrevne varebiler. Til den tid skal de også leve op til euronorm 6. Vis mere

Miljøordfører Erling Bonnesen (V) siger, at hans parti i første omgang fokuserer på de fem største byer, fordi forureningen er størst her. Omvendt ser ordføreren på nuværende tidspunkt ingen grund til at lade dieseldrevne personbiler være omfattet af miljøzonerne. Han fremhæver, at regeringen i stedet foreslår en skrotpræmie på 5.000 kroner til dieselbiler, der er ældre end 2006.

»Der går vi frivillighedens vej«, siger Erling Bonnesen.



Regeringen vil også at stramme op på håndhævelsen af miljøzonerne ved hjælp af digitalisering. I dag er ordningen baseret på klistermærker i forruden på køretøjerne.