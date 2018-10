Minister tvinger kommuners it-indkøb frem i lyset Staten har mørklagt en lang række offentlige virksomheder. Minister åbner nu op for et af de hemmelige selskaber.

»Jeg vil gerne sige meget klart, at jeg går ind for fuld åbenhed omkring denne vigtige sag«, lød det fra ministeren i en mail til Politiken for syv måneder siden.

Det var kort før deadline, men økonomi- og indenrigsministeren ville lige have det med. Den aften havde Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) fået at vide, at der ville stå på forsiden af avisen næste morgen, at Folketinget var blevet vildledt på hans foranledning. Det var nemlig ikke korrekt, hvad han havde oplyst om ejerne bag it-firmaet Smartmatic – et firma, som kommer til at levere softwaren bag det nye elektroniske system, der i fremtiden skal understøtte, når vi afholder valg i Danmark. Det passede ikke, at Smartmatics endelige ejere er et selskab i London. Reelt er det placeret i Curaçao, en lille ø ud for Venezuela. Og derudover var der en række andre forhold omkring Smartmatic, som det skulle vise sig, at kommunernes it-indkøbsfællesskab, Kombit, ikke havde fortalt ministeren om, da han havde spurgt ind til, hvem Kombit havde valgt som leverandør af et nyt valgsystem.

FAKTA Nyt valgsystem I over 40 år har KMD stået for det it-valgsystem, der hjælper os med at afvikle valg i Danmark. It-systemet bruges til at automatisere processen. Systemet fodres med oplysninger som cpr-numre, kandidater og valgkredse, og så sørger det blandt andet for, at borgerne får tilsendt valgkort, at valglisterne printes korrekt, og at stemmeoptællerne ude på valgstederne har et pålideligt computersystem at taste resultaterne ind i. It-systemet sørger også for, at valgresultaterne bliver tilgængelige og offentliggjort. Nu har en ny it-virksomhed fået til opgave at udvikle og drive et nyt valgsystem de næste ti år. Kommunernes it-indkøbsfællesskab, Kombit, underskrev i januar 2018 en kontrakt med DXC Technology, der har indledt et samarbejde med underleverandøren Smartmatic om at udvikle og drive systemet. Kommunerne og regionerne betaler 125 millioner kroner for opgaven. Systemet vil blive brugt fra slutningen af 2019 til valg til Folketinget, kommuner og regioner og EU-Parlamentet samt folkeafstemninger. Systemet er forberedt til elektronisk afstemning, hvis Folketinget en dag skulle beslutte at indføre det. Det er der dog ingen planer om på nuværende tidspunkt. Vis mere

»Jeg beklager dybt«, sagde ministeren, da han blev kaldt i samråd og skulle forklare, hvorfor han havde videregivet forkerte oplysninger til Folketinget.

»Jeg går ind for fuld åbenhed i denne vigtige sag«, erklærede han endnu en gang.



Nu handler han på det. Hidtil har det ikke været muligt for offentligheden at få indsigt i den proces, der ledte op til, at Kombit i januar 2018 skrev under på en 125 millioner kroners kontrakt om et nyt valgsystem fra DXC Technology og underleverandøren Smartmatic. Det forløb vil ministeren nu blotlægge. Generelt vil Simon Emil Ammitzbøll-Bille åbne for, at journalister og borgere fremover kan søge aktindsigt og få indblik i, når Kombit køber it-systemer og skriver under på trecifrede millionkontrakter.

»Først og fremmest har jeg et generelt synspunkt om, at offentlighed i forvaltningen er en god ting. Hele den her sag har dannet baggrund for, at jeg har haft lejlighed til at se nærmere på, hvad der vejer for og imod i Kombits tilfælde. Offentlighed vejer tungere end de forretningsmæssige hensyn. Derfor dropper vi nu Kombits undtagelser i offentlighedsloven«, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Lukket med bekendtgørelser

Ministeren vil konkret annullere den bekendtgørelse, der siger, at Kombit er undtaget offentlighedsloven. Da den nye offentlighedslov blev vedtaget i 2013, blev over 50 offentligt ejede virksomheder undtaget for loven med den slags bekendtgørelser. Men nu sender ministeren et udkast til en ændringsbekendtgørelse om Kombit i høring »meget snart«. Med i puljen kommer også tre ejendomsselskaber, som ligger under Kombit, hvilket vil medføre, at ministeren annullerer fredningen fra offentlighedslovens bestemmelser for i alt fire ud af de fem selskaber, som ligger under økonomi- og indenrigsministeren ressortområde og i øjeblikket som udgangspunkt kan afvise anmodninger om aktindsigt.

»Jeg synes, at det her – at man bliver trukket lidt ud af mørket – kan gøre, at der dannes færre myter om, hvad der er op og ned. Det skader ikke«, siger ministeren. Igen er det med henvisning til forløbet omkring det nye valgsystem, som omhandler en proces, som er »helt fundamental i et samfund som vores samfund«, bemærker Simon Emil Ammitzbøll-Bille.