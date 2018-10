Ekspert: Uro gør Danske Bank sårbar for opkøb Fortsat uro og og faldende aktiekurser kan gøre Danske Bank til et billigt bytte for konkurrenter og investorer, lyder meldingen fra en af landets førende eksperter i finansiering og bankvæsen, professor Jesper Rangvid.

Danske Bank overlever nedturen, selv om banken bærer det tunge ansvar for verdens så vidt vides største hvidvaskskandale. Til gengæld har Danske Bank smadret en stor del af tilliden til det finansielle system i Danmark med en virksomhedskultur, der ser ud til at have sat indtjening over moral og anstændighed.

Sådan lyder meldingen fra en af de førende eksperter i finansiering og bankvæsen, professor Jesper Rangvid, der nu for første gang kommenterer og vurderer konsekvenserne af den enorme hvidvaskskandale i Danske Banks.

Siden hvidvask-rapporten 19. september præsenterede Danske Bank sin egen undersøgelser af hvidvasksagen. Rapporten viste, at der ikke har været styr på 6.200 kunder og transaktioner for 1.500 milliarder kroner i filialen i Estland i årene fra 2007 til 2015. Topchefen Thomas Borgen meddelte, at han opsagde sin stilling, mens Ole Andersen varslede sin afgang.



Men det skabte ikke ro om banken. Her er et overblik:

28. september: Finanstilsynet i Schweiz meddeler, at de undersøger mulig hvidvask af 90 milliarder kroner i Danske Bank. 1. oktober: Thomas Borgen bliver fritstillet med øjeblikkelig virkning, og der bliver udnævnt en midlertidig direktør i skikkelse af Jesper Nielsen. 4. oktober: Finanstilsynet beder Danske Bank fordoble det beløb, der er sat af til eventuelle bøder i kølvandet på hvidvasksagen, så der nu er sat 10 milliarder kroner af til formålet. Kravet kommer, samtidig med at USA’s justitsministerium indleder undersøgelser af Danske Banks hvidvasksag. 5. oktober: Indtil nu i 2018 har 88 whistleblowere tippet Finanstilsynet om mulige lovbrud i pengeinstitutter. I hele 2017 fik tilsynet 107 tip. Banker, sparekasser, spiludbydere og andre underretter også bagmandspolitiets hvidvasksekretariat om mystiske transaktioner i rekordtempo. I 2017 modtog sekretariatet 24.911 tip, og i første halvår af 2018 har de modtaget 15.760. 10. oktober: 57 procent af de kommuner, som har Danske Bank, overvejer »en reaktion i kundeforholdet« i kølvandet på hvidvasksagen, viser en undersøgelser i magasinet Danske Kommuner. 54 kommuner har Danske Bank som bankforbindelse. Vis mere

Hvis mediestormen fortsætter, hvis kunderne flygter, hvis den fortsatte ballade og udsigten til en brutal bøderegn får aktiekursen til at dykke, kan Danske Bank ifølge Rangvid blive et oplagt og yderst interessant opkøbsmål for konkurrerende banker og investorer både i og uden for landets grænser, selv om Danske Bank er en sund forretning.



Se nu at få den nye ledelse på plads, både på direktørgangen og i bestyrelsen. Det er ikke noget godt tegn, at ledelsesforholdene fortsat er uafklarede Jesper Rangvid

Her er det med Rangvids ord »altafgørende«, om bankens ejere vil beholde deres aktier for enhver pris, eller om de på et tidspunkt får nok af uroen, balladen og eventuelle nye afsløringer, og kan se en fordel i et salg. Særligt afgørende er holdningen selv sagt hos Danske Banks storaktionær, Mærsk Holding.

»Der er masser af hvis'er i den analyse. Men det ændrer ikke på, at Danske Bank er presset, også på aktiekursen, og at banken derfor kan blive et mål for danske eller udenlandske opkøbere. Vi taler trods alt om en bank der i runde tal tjener 20 milliarder om året«, siger Jesper Rangvid, der opfordrer banken til at handle hurtigt.

»Se nu at få den nye ledelse på plads, både på direktørgangen og i bestyrelsen. Det er ikke noget godt tegn, at ledelsesforholdene fortsat er uafklarede, så det er en topprioritet«, siger Rangvid, der som andre iagttagere, eksperter og aktionærer undrer sig over, at den nye ledelse stadig ikke er meldt ud.

»Det er ikke nok, at der kommer en ny administrerende direktør. Der skal også ske ændringer i toppen af den bestyrelsen, der bærer en stor del af ansvaret for skandalen«.

I Rangvids analyse var Danske Bank så presset af finanskrisen i 2008 og 2009 at banken i årene derefter satte alle kræfter ind på at tjene penge.



»Jeg tror at bestyrelsen formulerede en strategi, der handlede om, at nu skulle der simpelthen tjenes penge, næsten for enhver pris, så banken kunne komme tilbage i superligaen«.

»Jeg kan godt forestille mig, at bestyrelsens signaler har givet en mindre opmærksomhed på forhold, der så lidt suspekte ud. For alle har jo haft deres fokus på indtjeningen, hvis altså min analyse er korrekt«, siger Jesper Rangvid.

Efter nærmere overvejelser ønsker Danske Bank ikke at kommenterer Jesper Rangvids analyse og spekulationer.