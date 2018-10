Politiet rykker ud til anmeldt skyderi i Københavns Nordvestkvarter Politiet er rykket ud efter anmeldelse om skyderi Københavns Nordvestkvarter. Ingen skulle være ramt.

En anmeldelse om skyderi har torsdag aften fået politiet til at rykke ud i Københavns Nordvestkvarter ved Tomsgårdsvej og hjørnet mod Tuborgvej.

Politikens fotograf er i området og fortæller om omfattende afspærringer.

Teknikere og hundepatruljer arbejder på sagen, og der skal være fundet fem patronhylstre på stedet.

Foto: Jens Dresling

Københavns Politi vil ikke kommentere sagen yderligere over for Politiken, men meddeler blot, at man har udsendt et tweet, som fortæller, at politiet »er til tilstede på Tomsgårdsvej«. Man undersøger sagen. Og man har »ingen oplysninger om tilskadekomne eller andre detaljer på nuværende tidspunkt«.

Anmeldelsen fik politiet ifølge tweetet klokken 18.50

Til Ritzau oplyser vagthavende:

»Vi forsøger at finde ud af, hvad der er foregået. Jeg kan ikke oplyse andet end det, der står på Twitter«, siger vagtchef Lars Westerweel.